Iniciativa do Inaes pretende alcançar 55 Sindicatos dos Produtores Rurais, atender mais de 950 produtores e movimentar R$ 10 milhões em compras nos próximos 12 meses

Reunir a demanda de produtores rurais para aumentar o poder de negociação e reduzir os custos com insumos, equipamentos e outros produtos é a proposta da Rede do Agro, programa do Instituto Antônio Ernesto de Salvo (Inaes), braço de inovação, inteligência e sustentabilidade do Sistema Faemg Senar.

A iniciativa entra em uma nova fase de expansão com a meta de alcançar 55 Sindicatos dos Produtores Rurais, atender mais de 950 produtores e movimentar mais de R$ 10 milhões em compras coletivas nos próximos 12 meses. A expectativa é proporcionar uma economia de aproximadamente R$ 1,3 milhão aos produtores até o fim do ano.

A ampliação do programa será acompanhada pelo lançamento de uma plataforma digital e pela incorporação de novas soluções, fortalecendo a conexão entre produtores, sindicatos e fornecedores de diferentes regiões de Minas Gerais.

Segundo a analista de Projetos do Inaes, Yandra Mendes, a concentração das demandas permite negociar volumes maiores, obter melhores condições comerciais e otimizar custos relacionados ao transporte e à logística.

“Essa é uma prática que já vinha sendo adotada por técnicos da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Sistema Faemg Senar. Em diversas regiões, eles organizavam compras coletivas entre produtores atendidos para viabilizar a aquisição de insumos que, em volumes menores, apresentavam preços menos competitivos ou até mesmo não estavam disponíveis para compra”, explica.

Compras coletivas geram economia média de 11%

Atualmente, 22 Sindicatos dos Produtores Rurais já realizaram aquisições de insumos por meio da Rede do Agro, enquanto outros 50 estão aptos a realizar compras coletivas e oferecer o serviço aos produtores.

Desde o início da operação, foram realizadas 137 compras, que beneficiaram 242 produtores rurais e proporcionaram uma economia média de 11%.

O modelo também cria oportunidades para os fornecedores. Ao reunir produtores organizados e qualificados, a iniciativa reduz a necessidade de esforços individuais de prospecção e amplia as possibilidades comerciais para as empresas participantes.

Mais de 15 empresas fornecedoras já integram a Rede do Agro. Entre os produtos e soluções disponíveis estão itens destinados à alimentação animal e ao manejo do solo, além de ferramentas, drones e equipamentos.

Plataforma digital será lançada em 2026

Uma das novidades previstas para este ano é o lançamento da plataforma digital da Rede do Agro, desenvolvida para tornar o processo de compra coletiva mais ágil e acessível.

Por meio da ferramenta, produtores e sindicatos poderão acompanhar ofertas e demandas, facilitando a organização de novas aquisições conjuntas.

O produtor também poderá realizar o cadastro de forma virtual e contar com o auxílio de agentes de inteligência artificial em diferentes etapas do processo de adesão e utilização da Rede do Agro.

Como participar

Os produtores rurais interessados em participar devem procurar o Sindicato dos Produtores Rurais de sua região para verificar a disponibilidade do programa.

Empresas fornecedoras interessadas em integrar a iniciativa podem solicitar informações sobre o processo de cadastro e participação pelo e-mail rededoagro@sistemafaemg.org.br.