COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Pipas deixam mais de 313 mil clientes sem energia

Empinar pipas próximo à rede elétrica continua provocando impactos significativos no fornecimento de energia em Minas Gerais. Entre janeiro e junho deste ano, a Cemig registrou 1.260 ocorrências causadas por pipas na rede elétrica, que interromperam o fornecimento de energia para 313.224 clientes em sua área de concessão. Na Região Leste de Minas, foram contabilizadas 66 ocorrências, responsáveis por interromper o fornecimento para quase 19.253 consumidores. Embora os indicadores permaneçam elevados, os números representam uma redução em relação ao mesmo período de 2025, quando a companhia registrou 1.338 ocorrências (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/pipas-deixam-mais-de-313-mil-clientes-sem-energia-em-minas-gerais-no-1o-semestre-de-2026/

Conexão Industrial começa em Montes Claros

Montes Claros recebe, a partir desta terça-feira (18), a terceira edição do Conexão Industrial Norte, uma das principais plataformas de negócios e relacionamento empresarial do Norte de Minas. O evento segue até quarta-feira (19), reunindo grandes indústrias, empresas fornecedoras, instituições financeiras e outros representantes do setor produtivo em uma programação voltada à geração de negócios, formação de parcerias e fortalecimento da cadeia produtiva regional. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/conexao-industrial-norte-comeca-nesta-terca-feira-em-montes-claros/

Ponte interrompida faz Carmo construir porto

A Prefeitura de Carmo do Rio Claro anunciou o início da construção de um novo porto nas proximidades da Ponte Torta, na BR-265. A medida busca criar uma alternativa para o transporte na região diante das dificuldades provocadas pelas restrições de tráfego na ponte. Segundo a administração municipal, o investimento inicial previsto para a implantação da estrutura é de aproximadamente R$ 140 mil. De acordo com a Prefeitura, desde o surgimento dos problemas na Ponte Torta foram apresentadas possibilidades como a construção de uma nova ponte, disponibilização de balsa e implantação de um porto. (Portal Onda Sul)

https://www.portalondasul.com.br/prefeitura-de-carmo-anuncia-novo-porto-para-minimizar-impactos-das-restricoes-na-ponte-torta/

Projeto em Uberaba ajuda contra o câncer

Um projeto que nasceu em Uberaba está prestes a alcançar uma marca expressiva na assistência às mulheres que enfrentaram o câncer de mama. O À Flor da Pele já realizou reconstruções mamárias gratuitas em 280 pacientes e prepara uma nova edição do mutirão entre os dias 22 e 24 de outubro, no Hospital Hélio Angotti. Inicialmente, estão previstas 24 cirurgias, número que poderá chegar a 30 conforme a arrecadação de recursos. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/162167/projeto-criado-em-uberaba-se-aproxima-de-300-reconstrucoes-mamarias-gratuitas

Falta médicos legistas em Patrocínio

O IML / Instituto Médico Legal de Patrocínio que contava com três médicos legistas, no momento conta apenas com um profissional que reside em Patos de Minas e encontra-se em afastamento médico devido acidente; outro médico aposentou-se e o terceiro passou em outro concurso. Ficando assim a Polícia Civil, sem profissionais para a execução dos procedimentos para estes atendimentos. Além do não atendimento, os serviços funerários ficaram mais caros, pois as funerárias terão o custo de translado de corpo para Patos de Minas, acarretando o custo de aproximadamente de R$ 420,00. E as famílias terão um custo a mais por estes serviços. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/por-falta-de-legistas-iml-de-patrocinio-nao-atende-casos-de-necropsias

Preço do gás tem alta de 0,54% em Poços

O preço do gás de cozinha subiu 0,54% para retirada no depósito em Poços de Caldas. O aumento foi apontado pela nova pesquisa mensal de preços do Procon Municipal. O levantamento foi realizado nesta segunda-feira, 17, em 12 dos principais depósitos de gás de cozinha da cidade. Para o consumidor que opta em retirar o produto diretamente no depósito o valor varia de R$ 122,00 a R$ 126,00. A pesquisa aponta também que para receber o botijão de gás em casa não houve aumento. (Poços.com)

https://pocoscom.com/preco-do-gas-de-cozinha-tem-alta-de-054-aponta-pesquisa-do-procon/

Restaurante comemora com menu exclusivo

Há sabores que ajudam a contar a história de um lugar. Em Tiradentes, alguns deles passaram pela cozinha do Tragaluz ao longo dos últimos 25 anos. Para celebrar as Bodas de Prata, o restaurante escolheu o 29º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes como cenário para revisitar essa trajetória por meio de um menu especial. Nos dias 21, 22, 28 e 29 de agosto, moradores, turistas e visitantes poderão experimentar uma experiência em seis tempos, criada pelo chef executivo Felipe Rameh e sua equipe. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/gastronomia/tragaluz-comemoracao-de-25-anos-de-tradicional-restaurante-de-tiradentes-tem-menu-exclusivo-durante-festival/