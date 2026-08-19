Evento será realizado no dia 4 de setembro, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, e terá como tema “Coragem para Liderar”

O Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte (IFL BH) realiza, no dia 4 de setembro, a 17ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte. Com o tema “Coragem para Liderar”, o encontro reunirá empresários, executivos, empreendedores, lideranças e jovens para discutir os desafios e as competências necessárias à liderança.

A proposta desta edição parte da compreensão de que liderar vai além de enxergar caminhos e oportunidades. Para o IFL BH, o exercício da liderança também envolve disposição para agir, tomar decisões difíceis e assumir responsabilidades diante de cenários complexos.

“Queremos aprofundar esse conceito e mostrar que a liderança exige ação, convicção e disposição para enfrentar desafios, especialmente em um cenário cada vez mais complexo e dinâmico”, afirma o presidente do IFL BH, Eduardo Reuter.

Fórum amplia comunidade e espaço de discussão

Ao longo dos anos, o crescimento do Fórum tem acompanhado o fortalecimento da comunidade formada pelo IFL BH. Atualmente, o Instituto promove dezenas de encontros anuais, realiza processos seletivos para novos associados e mantém relacionamento com instituições que compartilham valores semelhantes.

“Esse trabalho contínuo de formação, relacionamento e construção de comunidade fortalece a nossa capacidade de promover ideias, gerar impacto e ampliar o alcance do Fórum, entregando cada vez mais valor para os associados, participantes e apoiadores que acreditam na causa”, explica Reuter.

Na 17ª edição, a programação será dedicada integralmente à liderança, abordando aspectos como conhecimento, compreensão de contextos complexos, transparência na tomada de decisões, pensamento estratégico e responsabilidade pelos resultados.

“O público pode esperar uma edição marcada pela presença de palestrantes de altíssimo nível, com relevância nacional e internacional, compartilhando experiências, aprendizados e reflexões sobre liderança em diferentes contextos”, destaca Eduardo Reuter.

O Fórum também pretende estimular a troca de experiências e a construção de conexões entre os participantes.

“Nossa expectativa é provocar reflexões sobre responsabilidade, coragem, visão de longo prazo e o papel da liderança na construção de organizações e de uma sociedade mais próspera”, finaliza o presidente.

Palestrantes confirmados

Entre os nomes já confirmados para a 17ª edição estão:

Misa Antonini, CEO da G4 Business

Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica

Bruno Musa, economista e comentarista da Jovem Pan

Nikolas Ferreira, deputado federal

Gustavo Caetano, fundador da SambaTech e autor de Pense Simples

Mônica Salgado, jornalista e ex-redatora-chefe da Vogue

Rafael Ferri, host do podcast Café com Ferri

Camila Leite, advogada e sócia do Marcelo Tostes Advogados

Fernanda Scarambone, empresária e comunicadora

Samer Agi, escritor, professor e ex-juiz

Morgana Klein, influenciadora digital e comunicadora

Juan Carlos Arruda, diretor-geral do Ranking dos Políticos

Marcelo Tostes, sócio-fundador do Marcelo Tostes Advogados.

A programação reunirá diferentes experiências profissionais e perspectivas em torno do tema central desta edição, com debates sobre liderança, responsabilidade, tomada de decisão e visão de longo prazo.