COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Flávio confirma Roscoe como seu candidato em Minas

O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, reafirmou nesta segunda-feira, 17, em Belo Horizonte, que Flávio Roscoe é o nome apoiado por ele na disputa pelo Governo de Minas Gerais. A declaração ocorreu durante evento realizado no ginásio do clube Mackenzie, na região Centro-Sul da capital mineira. Apesar de reforçar o apoio ao correligionário, Flávio Bolsonaro não rejeitou a manifestação favorável do senador Cleitinho Azevedo, também candidato ao Palácio Tiradentes. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/08/18/flavio-bolsonaro-confirma-flavio-roscoe-como-seu-candidato-em-minas/

Professores param em Juiz de Fora

Os professores da rede municipal de ensino de Juiz de Fora iniciaram, nesta terça-feira (18), a suspensão das atividades por dois dias. A mobilização do Sindicato dos Professores Municipais (Sinpro-JF) foi promovida em resposta a erros na folha salarial, rescisões em atraso, pagamento pendente de triênios e adicionais, afirma a entidade. A paralisação conta com a adesão de 92% da classe, pelas contas do Sinpro-JF. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/18-08-2026/professores-da-rede-municipal-paralisam-atividades-e-protestam-em-frente-a-pjf.html

Expo Empreendedores reúne 56 unidades de ensino

Ipatinga recebe, no dia 22 de agosto, a 5ª edição da Expo Empreendedores do Futuro, evento que reúne empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação em uma grande experiência de aprendizagem. Serão apresentados projetos desenvolvidos por estudantes de 56 unidades e modalidades da Rede Municipal de Ensino. Promovida pelo Sebrae Minas e pela Prefeitura de Ipatinga, a Expo é a culminância das ações desenvolvidas ao longo do ano pelo Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/expo-empreendedores-do-futuro-reune-56-unidades-de-ensino-de-ipatinga/

Dino e Moraes garantem Sandro em Valadares

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), acompanhou o relator Flávio Dino e votou pela manutenção da decisão que reconduziu Coronel Sandro ao cargo de prefeito de Governador Valadares. Com os dois votos favoráveis, Sandro passa a contar com 2 dos 4 votos do colegiado responsável pelo julgamento. Na prática, caso os outros dois ministros votem pela cassação da decisão de Dino, haverá empate de 2 a 2. Nesse cenário, conforme a regra aplicável ao julgamento, o empate favorece a manutenção da decisão que garantiu o retorno de Coronel Sandro ao cargo. (Vem Ve GV)

https://vemvegv.com.br/dino-e-moraes-garantem-sandro-na-prefeitura-de-valadares/

Guaxupé debate sepultamento de animais

Um projeto de lei aprovado em primeira votação pela Câmara Municipal de Guaxupé prevê a autorização para o sepultamento de animais domésticos em jazigos, campas, gavetas, sepulturas e carneiros pertencentes a seus tutores nos cemitérios públicos e privados autorizados a funcionar no município. O Projeto busca regulamentar uma prática relacionada ao vínculo entre famílias e animais de estimação, permitindo que cães, gatos e outros animais domésticos tenham um destino considerado digno após a morte. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/projeto-preve-sepultamento-de-animais-domesticos-em-cemiterios-de-guaxupe/

Santa Casa de Formiga inaugura ressonância

O serviço de ressonância magnética da Santa Casa será inaugurado amanhã, dia 20, às 18 horas, no Setor de Diagnóstico por Imagem, que fica na entrada principal do hospital. O aparelho, que chegou a Formiga no dia 28 de junho, foi adquirido por mais de R$5 milhões, por intermédio de emendas parlamentares e da Prefeitura. “A aquisição do equipamento representa um avanço para a saúde pública local e regional, ampliando a oferta de diagnósticos de alta complexidade”, divulgou a Santa Casa. (O Pergaminho)

https://www.opergaminho.com.br/servico-de-ressonancia-magnetica-sera-inaugurado-na-santa-casa

Confiança do industrial mineiro tem leve alta

O Índice de Confiança do Empresário Industrial de Minas Gerais (Icei-MG), “termômetro” que mede a confiança e o “humor” do empresário da indústria mineira, teve leve aumento no mês de agosto, marcando 45,7 pontos, um avanço de 0,2 ponto frente a julho (45,5 pontos). Apesar da melhora, o indicador permaneceu abaixo de 50 pontos pelo 21º mês consecutivo, evidenciando a falta de otimismo entre os industriais mineiros. E com 2026 tendo apenas mais quatro meses completos pela frente, a tendência é que dificilmente este ano haverá reversão no quadro. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/confianca-industrial-mineiro-agosto/