COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Cidades declaram emergência econômica

Duas cidades do Alto Paranaíba decretaram situação de emergência econômica no setor agropecuário diante do agravamento das dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais. São Gotardo e Ibiá adotaram a medida como forma de reconhecer oficialmente a crise e criar respaldo para pedidos de renegociação e alongamento de dívidas. Os decretos têm validade inicial de 180 dias e poderão ser prorrogados. A declaração não significa perdão ou suspensão automática das dívidas, mas funciona como suporte documental para produtores que precisam negociar operações de crédito, obrigações financeiras e contratos com fornecedores. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/agro/cidades-alto-paranaiba-emergencia-economica-agronegocio/

TRE mantém cassação de vereador de Nanuque

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais manteve a cassação do diploma de Elson de Souza Lima, vereador de Nanuque, e a declaração de inelegibilidade pelo prazo de oito anos, em decisão que confirma, em parte, a sentença proferida pela Justiça Eleitoral de primeira instância. O julgamento analisou recurso apresentado contra a decisão que havia determinado a cassação do diploma e imposto a inelegibilidade ao então candidato. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/tre-mg-mantem-cassacao-do-diploma-de-elson-lima-pt-e-inelegibilidade-por-oito-anos

Santa Casa pode assumir hospital de Andradas

A Prefeitura de Andradas confirmou que mantém tratativas com a Santa Casa de Poços de Caldas para uma possível parceria voltada à reorganização da gestão administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Andradas. A iniciativa representa uma nova etapa no processo de reestruturação da instituição andradense, atualmente sob intervenção do município. A intenção é aproveitar a experiência administrativa da Santa Casa de Poços de Caldas para promover a troca de conhecimento, implantação de processos e aprimoramento dos serviços oferecidos pela unidade hospitalar. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/08/20/santa-casa-de-pocos-pode-assumir-gestao-administrativa-da-santa-casa-de-andradas/

Acordo ampliar saneamento em municípios

Com o objetivo de garantir a universalização do saneamento básico, Copasa, Tribunal de Contas de Minas Gerais e Associação Mineira de Municípios firmaram acordo que prevê a inclusão dos serviços de esgotamento sanitário nos municípios que já possuem contratos de abastecimento de água com a Companhia, o chamado Termo de Autocomposição. O evento contou com a participação de representantes de mais de 100 prefeituras. (Varginha Digital)

https://varginhadigital.com.br/informacoes/copasa-tribunal-de-contas-associacao-mineira-de-municipios-saneamento/

Mariana terá Festival Internacional de Palhaços

Mariana volta a ser palco do universo do circo e da palhaçaria nos dias 5 e 6 de setembro, com a realização da 14ª edição do Circovolante – Encontro Internacional de Palhaços. Durante o fim de semana, o Centro Histórico será ocupado por espetáculos, cortejos, oficinas, música, intervenções e atividades para diferentes públicos, com programação gratuita. Considerado um dos encontros de palhaçaria mais tradicionais do país, o Circovolante reúne nesta edição companhias e artistas como Circo Caju, Cia Suno, Raros Circo, Cia Barnabô, Nopok, Companhia Penduricalhos e outros. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/nao-e-palhacada-e-palhacaria-encontro-internacional-de-palhacos-chega-a-mariana-em-setembro/

Caratinga institui Política de Alfabetização

A Prefeitura de Caratinga instituiu a Política Municipal de Alfabetização, por meio da Leisancionada pelo prefeito Giovanni Corrêa da Silva em 17 de agosto. A medida tem como objetivo garantir a alfabetização das crianças na idade certa, promover a recomposição das aprendizagens nos anos iniciais do Ensino Fundamental e contribuir para a melhoria dos indicadores educacionais da rede pública municipal. A política estabelece como uma das principais metas garantir que todos os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino estejam alfabetizados até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/padrao/caratinga-institui-politica-municipal-de-alfabetizacao/

Monte das Oliveiras, em Alpinópolis, é reconhecido

O ex-vereador de Alpinópolis e candidato a deputado estadual, Alex Mochila, comemorou a aprovação, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de projeto que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o cenário bíblico Monte das Oliveiras, localizado no município de Alpinópolis. A proposta foi aprovada pelos deputados estaduais na tarde do último dia 12 e, segundo Alex, é resultado de uma iniciativa apresentada por ele ainda no início de seu mandato como vereador, em 2020. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221874