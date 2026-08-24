COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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JF permanece em estado de calamidade

Seis meses após as chuvas de fevereiro, Juiz de Fora permanece em estado de calamidade pública. A Prefeitura renovou a medida por mais 180 dias, em decreto publicado sábado (22), citando a continuidade de ações de recuperação e a manutenção de medidas como saque do FGTS e pausa de financiamentos para atingidos. O Decreto afirma que “diversas ações necessárias ainda seguem em andamento”. A medida passa a vigorar a partir da publicação e mantém o estado de calamidade por seis meses. A justificativa também está relacionada à manutenção de benefícios para a população atingida. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/22-08-2026/seis-meses-apos-chuvas-prefeitura-de-juiz-de-fora-mantem-estado-de-calamidade-por-mais-180-dias.html

Ranking coloca UFV entre as 10 melhores

A Universidade Federal de Viçosa voltou a figurar entre as dez melhores instituições de ensino público do Brasil. Conhecido como Ranking de Xangai, o Academic Ranking of World Universities apontou a UFV como 9ª posição no país, ao lado da UFPR (Federal do Paraná), da UFSCar (Federal de São Carlos) e da UnB (Universidade de Brasília). Em âmbito internacional, o estudo aponta a Federal de Viçosa na 813ª posição, quatro acima do resultado obtido em 2025. O desempenho da UFV se sobressai principalmente no indicador de pesquisadores altamente citados (HiCi). (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/ranking-coloca-ufv-entre-as-10-melhores-universidades-do-brasil

Doações prometem até 3.500 empregos em Uberaba

Os empreendimentos que receberam ou tiveram autorizada a doação de áreas públicas em Uberaba em 2026 somam pelo menos 3.313 empregos previstos, considerando os números divulgados nos projetos e contratos. O total pode chegar a 3.513 postos, dependendo da projeção de vagas da nova fábrica da Skala, que varia entre 400 e 600 empregos. Entre os maiores projetos está o Hospital do Futuro, que prevê 1.050 empregos, sendo 700 diretos e 350 indiretos, além de investimento estimado em R$ 275 milhões. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/cidade/areas-doadas-pela-prefeitura-prometem-ate-3-500-empregos-em-uberaba-1.659324

Exponor bate recorde de público

A edição 2026 da Mostra Empresarial do Nordeste Mineiro (Exponor) encerrou sua programação com números recordes de público e de negócios realizados dentro do pavilhão. Realizada pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Teófilo Otoni, a feira reuniu empresários, investidores, profissionais liberais, comerciantes e consumidores de diversas cidades da região ao longo de quatro dias. Para o presidente da ACE, Ricardo Bastos Peres, o resultado representa a consolidação de um projeto construído coletivamente pelo empresariado regional. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=34863

CRLV 2026 passa a ser exigido dia 1/9

Faltando mais de uma semana para a exigência do CRLV 2026 em Minas Gerais, motoristas devem se regularizar para evitar transtornos. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) estabelece datas escalonadas para a exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao exercício de 2026. A medida vale para todos os veículos registrados no estado e entrou em vigor com a publicação da portaria estadual. Os prazos seguem o final da placa do veículo: finais 1, 2 e 3: exigência a partir de 1º de setembro de 2026. Placas finais 4, 5 e 6: exigência a partir de 1º de outubro de 2026. Placas finais 7, 8, 9 e 0: exigência a partir de 1º de novembro de 2026. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/minas-gerais/crlv-2026-passa-a-ser-exigido-em-minas-a-partir-de-1-9-veja-calendario/

Fenabon se consolida como referência

A 10ª edição da Fenabon, realizada em 2026, marcou um novo momento para a feira e consolidou o evento como um dos principais encontros voltados ao setor pecuário na região. Ao longo dos anos, a iniciativa cresceu em estrutura, participação de empresas, geração de negócios e relacionamento com produtores e parceiros. A trajetória da FENABON foi tema de uma conversa conduzida por Virgínia Alves e Rubinho Leiloeiro, que receberam Geraldo, João Vinícius e Caio Galassi. Durante o bate-papo, os convidados relembraram o início da feira, em 2017, quando o evento ainda tinha uma estrutura mais simples, e destacaram a evolução alcançada até a 10ª edição. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/fenabon-cresce-e-se-consolida-como-referencia-regional/