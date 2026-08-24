O curso de Direito do UNILAVRAS promove, na próxima segunda-feira (24 de agosto), a Semana Jurídica, com uma programação especial na Aula Magna da instituição. Às 18h45, o presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun, ministrará a palestra “Advocacia Contemporânea – Do Papel à IA”. O encontro terá como público alunos do curso de Direito, advogados de Lavras e Região e presidentes das Subseções da OAB-MG da Região.

A palestra propõe uma reflexão sobre as transformações pelas quais passa a advocacia, especialmente diante do avanço das novas tecnologias e da inteligência artificial. O tema coloca em debate os novos desafios profissionais e a necessidade de adaptação da advocacia às ferramentas e demandas do mundo contemporâneo.

Na sequência da programação, às 20h, o professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Túlio Viana, ministrará a palestra “Garantismo Penal: teoria, prática e os desafios da justiça criminal”. A exposição abordará os fundamentos do garantismo penal e a sua aplicação prática, além dos principais desafios enfrentados pelo sistema de justiça criminal.

A Semana Jurídica integra as atividades acadêmicas do curso de Direito do UNILAVRAS e proporciona aos estudantes contato com profissionais e pesquisadores de destaque no cenário jurídico, aproximando a formação acadêmica dos debates atuais da área.