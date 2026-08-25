COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Mineiros economizaram R$ 134 milhões com carona

A pressão dos custos de mobilidade sobre o orçamento da população levou os mineiros a economizarem mais de R$ 134 milhões no primeiro semestre deste ano com o uso de viagens de carona compartilhada. O resultado reflete a alta demanda de condutores e passageiros para divisão das despesas de viagem. Os dados são da plataforma BlaBlaCar que, no mesmo período, recebeu 23 mil novos cadastros de motoristas no Estado e ampliou em 18% a base de clientes ativos na comparação com o mesmo período do ano passado. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/economia-carona-compartilhada-minas-gerais/

Justiça determina retratação de ex-vice-prefeito

O ex-vereador e ex-vice-prefeito Geremias Ferreira Brito realizou uma retratação judicial pública após ser acionado na Justiça pela publicação e divulgação de informações consideradas falsas contra o deputado estadual Enes Candido. O caso foi levado aos tribunais e resultou em decisões liminares — tanto na esfera cível quanto na criminal —, que determinaram a adoção de medidas imediatas contra as publicações. Em cumprimento às determinações judiciais, Geremias Ferreira Brito apresentou retratação e pediu desculpas formalmente ao parlamentar. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/justica-determina-retratacao-de-ex-vice-prefeito-por-disseminacao-de-fake-news-contra-deputado-enes-candido/

Sevar reúne varejo em Pouso Alegre

O Super Encontro Varejista (Sevar) será realizado nos dias 26 e 27 de agosto, em Pouso Alegre, reunindo empresários e profissionais dos setores de supermercados, atacarejos, padarias, mercearias e outros segmentos do varejo, com uma programação voltada à atualização profissional, geração de negócios e discussão sobre as principais tendências e desafios do setor. Promovido pela Associação Mineira de Supermercados, em parceria com o Sebrae-MG e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), o Sevar contará com palestras, debates e uma feira de negócios. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4640/sevar-reune-empresarios-e-profissionais-do-varejo-em-pouso-alegre-nos-dias-26-27

Ibiá também decretou situação de emergência

Através de decreto municipal, o Prefeito Municipal de Ibiá, Gillianno Gilles Ferreira também declarou situação de emergência econômica no setor agropecuário do Município, em razão do grave comprometimento econômico-financeiro das atividades produtivas rurais, e estabeleceu medidas de apoio e articulação institucional. Entre as justificativas, a conjugação dos elementos técnicos disponíveis evidencia quadro extraordinário, multissetorial e acumulado de deterioração econômico-financeira do setor agropecuário local. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/ibia-tambem-decretou-situacao-de-emergencia-economica-no-setor-agropecuario

Estação de Jeceaba é restaurada

A população de Jeceaba, na Região Central de Minas Gerais, recebe nesta terça-feira, 25 de agosto, um novo espaço destinado à preservação da memória, à produção cultural e ao fortalecimento do turismo. Após um amplo processo de restauração, a antiga Estação Ferroviária do município será oficialmente reinaugurada em cerimônia marcada para as 10h30, na Praça Sebastião Augusto Dias. A revitalização contou com investimento total de R$ 2,8 milhões, disponibilizado em duas etapas: R$ 1,4 milhão em 2025 e outros R$ 1,4 milhão em 2026. (Minas Conexão)

https://minasconexao.com.br/estacao-ferroviaria-de-jeceaba-mg-e-restaurada-pela-mrs-e-ganha-espacos-dedicados-a-cultura-e-ao-turismo/

Paraíso sediará Fórum de Cultura

São Sebastião do Paraíso sediará, no dia 3 de setembro, o Fórum Regional de Políticas Públicas de Cultura, Transparência e Cidadania, encontro destinado à capacitação e formação de gestores, agentes e fazedores de cultura. O evento reunirá representantes de diversos municípios da região para um dia de debates, qualificação e troca de experiências. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221923

Exposibram espera 80 mil pessoas

A Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram) 2026 começou nesta segunda-feira (24), no Expominas, em Belo Horizonte, com expectativa de receber cerca de 80 mil pessoas até quinta-feira (27). Considerado um dos principais eventos do setor mineral da América Latina, o encontro reúne mais de 750 expositores e 270 palestrantes. A programação aborda temas estratégicos para a mineração, como geopolítica, minerais críticos e estratégicos, terras raras, transição energética, descarbonização, sustentabilidade e novas tecnologias. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/exposibram/2026/08/exposibram-comeca-em-bh-com-80-mil-pessoas-esperadas-e-mais-de-750-expositores/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=noticias