Iniciativa conecta industriais mineiros a novos mercados, parceiros e oportunidades de negócios no principal parceiro comercial do Brasil; inscrições seguem até 30 de agosto

Empresários interessados em ampliar a atuação internacional e conhecer as oportunidades do mercado chinês podem se inscrever, até 30 de agosto, na Missão à China 2026, promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). Em sua quarta edição, a iniciativa será realizada entre os dias 1º e 8 de novembro e levará industriais mineiros a uma imersão em um dos mercados mais estratégicos e competitivos do mundo.

A missão foi estruturada para aproximar empresas de potenciais clientes, fornecedores, investidores e parceiros comerciais. A programação também permitirá aos participantes conhecer tendências, tecnologias e modelos de negócios que podem contribuir para o processo de internacionalização da indústria mineira.

A agenda inclui visitas técnicas a indústrias chinesas, capacitação executiva, networking com empresários e parceiros locais e participação na China International Import Expo (CIIE). Os integrantes também participarão do Brazil China Business Forum e do jantar “The Bearer of the Future”, que reunirão lideranças empresariais e institucionais.

Considerada a maior feira de importação da China, a CIIE reúne empresas, compradores, investidores e representantes de diferentes países e se consolidou como uma vitrine para produtos e serviços internacionais. A participação permite acompanhar tendências do mercado chinês, prospectar oportunidades e estabelecer conexões comerciais em escala global.

Para a gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN) da FIEMG, Rebecca Macedo, a missão oferece aos empresários a possibilidade de compreender, na prática, o ambiente de negócios chinês e identificar caminhos para ampliar a presença internacional.

“A internacionalização exige preparo, visão estratégica e construção de relacionamentos qualificados. Mais do que acessar um novo mercado, é preciso compreender suas demandas, identificar parceiros confiáveis, acompanhar tendências, conhecer tecnologias e avaliar oportunidades de investimento e cooperação. A Missão à China foi estruturada para aproximar os empresários mineiros desse ecossistema e apoiá-los na transformação dessas conexões em negócios concretos”, afirma.

Segundo Rebecca, uma agenda previamente estruturada e direcionada também pode tornar mais eficiente a aproximação das empresas brasileiras com o mercado asiático.

“A China é um mercado de grande escala, mas também altamente competitivo. Por isso, chegar acompanhado de uma instituição como a FIEMG, com uma agenda organizada e direcionada, aumenta as chances de gerar conexões relevantes e abrir portas para novas oportunidades”, destaca.

China lidera comércio exterior brasileiro

A relevância do mercado chinês para as empresas brasileiras é evidenciada pelos números do comércio exterior. Em 2025, a China respondeu por 28,69% das exportações brasileiras e 25,30% das importações, mantendo-se como o principal parceiro comercial do Brasil.

As exportações brasileiras para o país asiático alcançaram US$ 100 bilhões, crescimento de 6% em relação a 2024. Já as importações de produtos chineses somaram US$ 70,9 bilhões, avanço de 11,5% no mesmo período.

O comércio corrente entre os dois países chegou a aproximadamente US$ 171 bilhões em 2025, alta de 8,2% na comparação anual. O Brasil registrou superávit de US$ 29,1 bilhões na relação comercial com a China.

A pauta de exportações brasileiras permanece concentrada em commodities. Sementes e frutos oleaginosos movimentaram US$ 34,8 bilhões, equivalentes a 35% das vendas; minérios, escórias e cinzas responderam por US$ 21 bilhões, ou 21%; enquanto combustíveis minerais somaram US$ 20,6 bilhões, também próximos de 21% do total.

Juntos, esses grupos representaram aproximadamente 77% das exportações brasileiras para a China, cenário que evidencia espaço para diversificação da pauta e ampliação da presença de produtos industrializados e de maior valor agregado.

Além da demanda por matérias-primas e produtos metalúrgicos, o mercado chinês apresenta oportunidades para diferentes segmentos industriais. O aumento do poder de compra da classe média e a procura por produtos especializados e diferenciados podem abrir novos nichos para empresas brasileiras interessadas em ampliar sua presença no país.

Serviço

Missão à China 2026

Data: 1º a 8 de novembro de 2026

Inscrições: até 30 de agosto

Inscrição: formulário da Missão à China 2026

Mais informações: (31) 3263-4728 / 4407 ou pcomercial@fiemg.com.br