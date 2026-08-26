COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Nova Lima tem investimento de R$ 105 milhões

A AngloGold Ashanti anunciou, nesta terça-feira (25), a retomada da operação da Planta 2 do Complexo Industrial do Queiroz, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A reativação ocorre após um investimento de aproximadamente R$ 105 milhões. A Planta 2 estava desativada desde 2022, período em que a companhia realizou intervenções de reforço e readequação de estruturas e instalações. A primeira unidade do complexo voltou a funcionar em 2024. (Por Dentro de Minas)

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Força-tarefa equipar poços no Norte

O Governo de Minas anunciou, em Montes Claros, uma força-tarefa para garantir que os poços artesianos que forem perfurados no Norte de Minas sejam equipados com energia elétrica. A medida tem como objetivo assegurar o abastecimento de água e ampliar a capacidade de enfrentamento dos impactos provocados pelo fenômeno El Niño, que poderá intensificar a estiagem na região. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Agricultura, Thales Almeida, durante encontro técnico realizado na sede da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Novo Jornal de Notícias).

https://novojornaldenoticias.com/noticias/estado-anuncia-na-amams-forca-tarefa-para-equipar-pocos/

Colheita do café entra nos talhões finais

Os trabalhos nas propriedades cafeeiras avançam rapidamente para o encerramento da temporada 2026. De acordo com o novo balanço semanal divulgado pela Cooxupé, a colheita realizada pelos cafeicultores na área de atuação da cooperativa atingiu 87,5% de evolução global até o dia 21 de agosto. O resultado mostra um progresso consistente das frentes de trabalho em relação aos 81,1% registrados no relatório anterior. A cooperativa, que reúne mais de 22 mil famílias produtoras, acompanha semanalmente o andamento das atividades em mais de 370 municípios. (Muzambinho.com)

https://muzambinho.com.br/2026/08/26/com-875-da-safra-colhida-cooperados-da-cooxupe-entram-nos-talhoes-finais/

Empresa faz testes de sirenes em Serra Azul

A ArcelorMittal realizará, entre os dias 31 de agosto e 9 de setembro, atividades de manutenção e testes das sirenes instaladas na região de Serra Azul. Segundo a empresa, o procedimento tem como objetivo verificar a funcionalidade, o funcionamento e a eficiência dos equipamentos que integram o sistema de segurança. Durante os testes, será emitida inicialmente uma mensagem de voz, seguida pelo acionamento da sirene. O som poderá ser ouvido na Mina de Serra Azul e em partes das comunidades de Pinheiros, Lagoa das Flores, Vieiras e Capoeira de Dentro. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/arcelormittal-realiza-testes-de-sirenes-na-regiao-de-serra-azul

Carangola terá Feira de Negócios

O Sicredi Conecta - Feira de Negócios do Sicredi está de volta à Região do Café. Nos dias 28, 29 e 30 de agosto, o Parque de Exposições de Carangola/MG recebe mais uma edição do evento, reunindo mais de 90 expositores em três dias de negócios, conhecimento, relacionamento e entretenimento. Com caráter regional, o Sicredi Conecta reúne empresas de Carangola, Espera Feliz, Divino, Orizânia e de outros municípios da região, ampliando o alcance da feira e fortalecendo a conexão entre diferentes cidades. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16345/sicredi-conecta-reune-mais-de-90-expositores-em-carangola-nos-dias-28-29-e-30-de-agosto

Poços discute impactos das Terras

A Comissão Especial de Terras Raras da Câmara Municipal vai receber, nas próximas reuniões, representantes do Executivo e da sociedade civil para discutir os impactos ambientais, sociais e econômicos da exploração desses minerais em Poços de Caldas. Os convites aprovados durante reunião, nesta semana, foram encaminhados ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Otávio Tobias Martins, ao Grupo Terra Viva Água Rara, ao Grupo de moradores organizados da Zona Sul, ao ex-prefeito Paulo Tadeu Silva D’Arcadia, economista e professores. (Jornal Mantiqueira).

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/08/21/comissao-faz-novos-convites-para-discutir-impactos-das-terras-raras-em-pocos/

Araguari amplia diversidade nas escolas

A Rede Municipal de Ensino de Araguari vem ampliando ações voltadas à formação integral dos estudantes, com iniciativas que abordam temas relacionados à diversidade, ao respeito, aos direitos humanos e à educação financeira. Foi realizada na Escola de Robótica, uma reunião de articulação para a realização de oficinas sobre diversidade nas unidades da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/rede-municipal-de-araguari-amplia-acoes-de-diversidade-e-educacao-para-a-cidadania/