COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Setor de loteamentos em Minas cresce 22,7%

O mercado de loteamentos de Minas Gerais encerrou o primeiro semestre de 2026 com crescimento expressivo e aumentou o otimismo do setor imobiliário para os próximos meses. Entre janeiro e junho, foram comercializados 5.160 lotes no Estado, alta de 22,7% em relação às 4.206 unidades vendidas no mesmo período de 2025. Os números são da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais. Segundo a Aelo-MG, Grande Belo Horizonte, Sul de Minas e Triângulo Mineiro concentram parte relevante das vendas e dos novos projetos previstos para chegar ao mercado durante o segundo semestre. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/mercado-imobiliario/setor-loteamentos-cresce-minas-triangulo-mineiro/

Conexão fortalece mercado imobiliário

O auditório da Acias foi palco, nesta quarta-feira, dia 26, da primeira edição do Conexão Corretor, evento que reuniu mais de 80 profissionais do mercado imobiliário de Conselheiro Lafaiete em uma manhã de conhecimento e networking. Além de palestras e bate-papos sobre a área, o encontro marcou a mobilização para a criação da primeira associação de corretores da cidade, que funcionará dentro da estrutura da Acias. A iniciativa reflete o novo momento da entidade, que já ultrapassa a marca de 150 associados. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/50329-acias-sedia-1-conexao-corretor-e-fortalece-o-mercado-imobiliario-em-lafaiete

Araxá terá investimentos de R$ 18 milhões

A Prefeitura de Araxá segue trabalhando para viabilizar uma nova etapa de investimentos em infraestrutura urbana. No último dia 19, o prefeito Robson Magela participou, em Brasília, de uma reunião para tratar da liberação de aproximadamente R$ 18 milhões em recursos do Governo Federal destinados a novas obras de recapeamento no município. O encontro foi realizado no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e conduzido pelo coordenador-geral de Execução de Obras, Gabriel Barros Dolabella. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/prefeitura-de-araxa-articula-investimentos-de-r-18-milhoes-para-infraestrutura-urbana

Projeto de ferrovia liga Sul de Minas ao litoral

Mais um passo importante foi dado em favor da implantação de uma ferrovia capaz de transformar a logística, ampliar a competitividade e abrir novas perspectivas de desenvolvimento para o Sul/Sudoeste de Minas. Em Belo Horizonte, lideranças políticas, empresariais e técnicas se reuniram para apresentar e discutir o projeto da Ferrovia Rio-Minas, proposta que prevê uma ligação de aproximadamente 740 quilômetros entre o Sul de Minas e o litoral fluminense, com conexão ao Porto de Angra dos Reis. (Observo)

https://www.observo.com.br/mais-um-passo-decisivo-pela-ferrovia-que-pode-transformar-o-sulsudoeste-de-minas

Tecnologia conecta especialistas de três estados

A Rede Mater Dei de Saúde realizou, pela primeira vez em Minas Gerais, uma cirurgia robótica com participação simultânea de especialistas de diferentes estados nas decisões clínicas do procedimento. Por meio da tecnologia de um sistema de telepresença integrado à plataforma robótica, médicos de Curitiba e do Rio de Janeiro acompanharam a operação em tempo real e atuaram junto à equipe responsável pela intervenção realizada em Belo Horizonte. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/bem-estar/tecnologia-conecta-especialistas-de-tres-estados-durante-cirurgia-robotica-em-minas/

Caeté aprova Política Municipal de Alfabetização

O Conselho Municipal de Educação de Caeté aprovou, por meio da Resolução, a Política Municipal de Alfabetização da Rede Municipal de Ensino. A política também prevê estratégias de alfabetização para jovens, adultos e idosos, formação continuada para professores alfabetizadores, apoio técnico e pedagógico e mecanismos de monitoramento e avaliação dos resultados, com divulgação pública. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-aprova-politica-municipal-de-alfabetizacao-com-meta-de-alfabetizar-todas-as-criancas-ate-o-2o-ano/

Novos radares na microrregião de Viçosa

O Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais informou que foram iniciados, na última semana, novos contratos de fiscalização eletrônica em quatro pontos da região de Viçosa. Estão em fase de implantação os radares na MGC-120, km 655,40 (entre Coimbra e São Geraldo); km 607 (Teixeiras); km 621,10 (Viçosa); e km 149,50 (Cajuri). A instalação dos equipamentos foi autorizada após desenvolvimento de um estudo técnico elaborado pelo próprio DER-MG e aprovado pelo Contran. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/der-mg-implanta-quatro-novos-radares-na-microrregiao