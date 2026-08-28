Novo bloco 100% acessível acrescenta 30 acomodações ao hotel e recebeu investimento de R$ 59,3 milhões; expansão começa a receber hóspedes em 21 de agosto

O Clara Arte, localizado dentro do Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), inicia em 21 de agosto uma nova fase de expansão com a abertura da Ala Galeria. O novo prédio acrescenta 30 acomodações à estrutura do hotel, que passa das atuais 46 para 76 unidades, após um investimento de R$ 59,3 milhões.

Projetada para ser 100% acessível, a nova ala está próxima às áreas comuns do resort e foi pensada para atender pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, além de famílias com crianças pequenas.

“Crescer dentro do Inhotim é um compromisso com um padrão que já existe: cada novo espaço precisa dialogar com a arte, com a natureza e com o cuidado que já define o Clara Arte. Não é só aumentar o número de quartos, é ampliar a forma como os hóspedes vivem essa experiência”, afirma Taiza Krueder, CEO do Clara Resorts.

Novas categorias e acessibilidade

Com a Ala Galeria, o Clara Arte amplia de seis para dez categorias de acomodação. Entre as novidades está a Suíte Galeria, com camas de solteiro, quarto de casal privativo, banheiro com bancada dupla e banheira.

A expansão também inclui três novas categorias presidenciais, Presidencial 3, Presidencial 4 e Presidencial 5. Todas contam com sala integrada, dois quartos, hidromassagem, sauna no box e varandas privativas. A Presidencial 5 é a mais ampla da nova ala, com mais de 71 m² somente no quarto principal. As novas suítes presidenciais estarão disponíveis a partir de 27 de agosto.

A acessibilidade é um dos pilares do projeto. Das áreas de circulação às acomodações, toda a Ala Galeria foi desenvolvida com base nos princípios do desenho universal. Os quartos adotam o conceito de acessibilidade adaptável, permitindo que recursos de apoio sejam instalados antes do check-in, conforme as necessidades de cada hóspede.

Nova ala homenageia os 20 anos do Inhotim

Os novos quartos também foram concebidos como uma homenagem aos 20 anos do Instituto Inhotim, reforçando a conexão entre hospedagem e arte que integra a identidade do Clara Arte.

Enquanto a primeira fase do empreendimento reuniu trabalhos de diferentes artistas, a expansão terá uma proposta inédita: todos os apartamentos receberão um conjunto completo do Múltiplo Tunga, edição comemorativa criada especialmente para celebrar as duas décadas do Inhotim.

A obra reúne um fac-símile de um manuscrito do artista sobre True Rouge e seis fotografias que registram a última montagem da instalação acompanhada por Tunga, formando um conjunto de sete peças.

Nas acomodações já existentes, as opções vão da Suíte Luxo aos bangalôs Master e Master Plus. As estruturas contam com varanda, lareira, banheira em algumas unidades, cama de casal, sofá e “Copa Baby”, equipada com máquina Dolce Gusto, micro-ondas, filtro de água e frigobar.

Arte também integra as áreas comuns

Nas áreas compartilhadas, o Clara Arte oferece piscina climatizada e coberta, sauna, spa, restaurante, academia, espaço para eventos e brinquedoteca.

A piscina é revestida com pastilhas de cerâmica feitas à mão, em 22 tons de cinza, pelo artista pernambucano José Patrício. Já a brinquedoteca conta com peças assinadas pelo artista plástico Artur Lescher.

A curadoria artística é outro diferencial do empreendimento. Em parceria com a Carbono Galeria, cada acomodação abriga uma obra única de artistas brasileiros e internacionais, entre eles Sandra Cinto, Vik Muniz, Claudia Andujar, Tomie Ohtake, Regina Silveira, Sonia Gomes, Arnaldo Antunes, Julio Le Parc, Jonathas de Andrade, Nuno Ramos, Lenora de Barros, Panmela Castro e Antonio Obá.

Cada bangalô apresenta uma obra diferente, posicionada para proporcionar uma experiência de contemplação integrada à hospedagem. Um QR Code disponível no ambiente permite aos hóspedes acessar informações sobre os artistas e suas trajetórias.

Gastronomia com influências mineiras

A gastronomia do Clara Arte tem assinatura da chef e CEO Taiza Krueder, que incorpora influências da culinária mineira ao cardápio.

A hospedagem inclui pensão completa, com quatro refeições diárias, além de produtos provenientes da horta orgânica e da Cozinha Show, onde pratos à la carte são preparados diante dos hóspedes. O cardápio também contempla opções vegetarianas e veganas elaboradas com ingredientes orgânicos.

Entre 21 de agosto e 4 de setembro, o Clara Arte realiza o período de soft opening da Ala Galeria, com condições e tarifas especiais de lançamento.

As reservas para as novas categorias podem ser feitas pelo site do Clara Resorts.

Sobre o Clara Resorts

Com três unidades em São Paulo e Minas Gerais, o Clara Resorts desenvolve experiências voltadas às famílias e propõe integrar natureza, gastronomia, lazer e bem-estar.

O Clara Dourado Resort, em Dourado (SP), foi eleito por três anos consecutivos Melhor Hotel do Brasil e América do Sul para Famílias pelo TripAdvisor. Em 2026, conquistou o Travellers' Choice Best of the Best, com o 1º lugar em Luxo no Brasil, 2º lugar em Luxo na América do Sul e 3º lugar em Hotéis para Família no Mundo. O resort também venceu três categorias no Sustainable Luxury Awards 2025.

O Clara Arte foi eleito South America's Leading Family Resort no World Travel Awards (WTA) 2025 e concorre novamente em 2026 nas categorias Melhor Resort de Família da América do Sul e Melhor Resort de Família do Brasil.

Já o Clara Ibiúna Resort, em Ibiúna (SP), foi selecionado como Melhor Hotel com Projeto de Sustentabilidade pelo Hotéis de Luxo Brasil, reforçando o compromisso ambiental do grupo.