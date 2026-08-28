Luiz Eduardo Panisset Travassos / Reprodução

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Caverna de Minas guarda memória do clima da terra

Uma pesquisa publicada em junho deste ano revela que uma estalagmite da Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, preservou um registro climático contínuo de 22,5 mil a 9,3 mil anos atrás. As inclusões fluidas presentes em suas camadas funcionam como “cápsulas do tempo”, permitindo medir diretamente a temperatura da caverna no momento em que cada gota de água ficou aprisionada. Segundo o estudo, a região passou por um aquecimento de aproximadamente 5,8?°C entre o fim da última era glacial e o início do Holoceno, com variações em “degraus” e até um salto abrupto de 1,4?°C em cerca de dois séculos, há 13 mil anos. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/publicacao-internacional-cita-sete-lagoas-em-avanco-do-aquecimento-global-na-america-do-sul/

Jantar dos 7 reúne chefs em Ouro Preto

O Jantar dos 7 reúne chefs no Palácio d’Ouro, em Ouro Preto, em 7 de setembro de 2026, para uma experiência gastronômica inspirada na Independência do Brasil e nas relações históricas entre Minas Gerais e Portugal. Em sua 5ª edição, o encontro terá sete pratos, sete vinhos e uma narrativa organizada em sete atos. Promovido pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Minas Gerais, o evento terá como tema “À Mesa da Independência”. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/jantar-dos-7-em-ouro-preto/

Creche tem surto de sarna e é fechada

As atividades da Cemei Professora Maria Conceição Carvalho, conhecida como Dona Zínica, em Alfenas, no Sul de Minas, foram suspensas temporariamente após a confirmação de um surto de escabiose, também conhecida como sarna humana. A doença foi identificada em alunos e servidores da unidade. Diante do risco de transmissão, a Prefeitura decidiu interromper as atividades por, inicialmente, sete dias. O período será utilizado para reforçar a higienização do espaço, realizar o acompanhamento dos casos e permitir a continuidade do tratamento. Foram confirmados 25 casos de escabiose na unidade, sendo 19 estudantes e seis servidores. (Portal Onda Sul)

https://www.portalondasul.com.br/creche-em-alfenas-e-fechada-apos-surto-de-sarna-humana-com-25-casos-confirmados/

O efeito Aécio sacode a disputa pelo Senado

A possível candidatura de Aécio Neves ao Senado não representa apenas uma troca de nomes na chapa do PSDB. Mesmo antes de aparecer oficialmente nas urnas, o ex-governador já figurava entre os primeiros colocados nas pesquisas e demonstrava potencial para deslocar adversários que planejavam disputar praticamente sozinhos o eleitorado de centro e centro-direita em Minas Gerais. O estado registrou inicialmente 17 candidatos para as duas vagas em disputa. Entretanto, a desistência de Marcelo Heringer, do PDT, e a possível substituição de Gustavo Galassi por Aécio mantêm o quadro eleitoral em movimento. (Correio de Uberlândia)

https://jornalcorreiodeuberlandia.com.br/noticia/101530/o-efeito-aecio-sacode-a-disputa-pelo-senado-em-minas

Patinetes somam 880 mil viagens em BH

Os patinetes elétricos compartilhados já ultrapassaram 147 mil usuários e 880 mil viagens em Belo Horizonte desde o início da operação, em março deste ano. Os dados foram apresentados ontem, quinta-feira (27) durante audiência pública da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A reunião discutiu os impactos da nova modalidade de transporte, com destaque para segurança, acessibilidade, estacionamento dos equipamentos e integração com o transporte público. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/08/28/patinetes-eletricos-ja-somam-880-mil-viagens-em-belo-horizonte/

Congresso Sul-Mineiro reúne especialistas

Varginha recebeu quinta-feira (27) o 2º Congresso Sul-Mineiro de Direito Empresarial, evento que reuniu advogados, professores, especialistas e profissionais ligados ao setor jurídico para discutir temas atuais e estratégicos do Direito Empresarial. A programação foi realizada no Salão Nobre da Faculdade de Direito de Varginha. Um dos destaques foi o lançamento oficial de um novo projeto da OAB Minas Gerais, por meio da Comissão de Falência e Recuperação Judicial. A iniciativa foi apresentada por Moacyr Lobato de Campos Filho, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, advogado e professor com atuação na área de recuperação judicial. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/congresso-sul-mineiro-re%C3%BAne-especialistas-em-varginha-para-discutir-os-principais-desafios-do-direit