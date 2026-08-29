COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Operação investiga desmatamento do Norte

Uma área de quase 2 mil hectares de vegetação nativa do Cerrado é alvo de uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais que apura possíveis crimes ambientais cometidos dentro de uma unidade de conservação no Norte de Minas. A dimensão da área atingida e os indícios de utilização do terreno para atividade agrícola estão entre os principais pontos investigados na Operação Larga, deflagrada na terça-feira. A ação policial cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos municípios de Chapada Gaúcha, Bonito de Minas e Presidente Olegário. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/operacao-larga-investiga-desmatamento-de-quase-2-mil-hectares-em-area-de-conservacao-no-norte-de-minas/

‘Estrada do Boi’ recebe radares

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais iniciou, nesta semana, a implantação de novos radares de fiscalização eletrônica em três pontos da Estrada do Boi, na região do Vale do Mucuri. Os equipamentos estão sendo instalados no trevo de acesso a Nanuque; na região conhecida como Curva do Padre; e no km 93 da MGC-418, em Carlos Chagas. O objetivo é aumentar a segurança viária e reduzir os riscos de acidentes nos trechos considerados mais críticos. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/der-mg-implanta-tres-novos-radares-na-estrada-do-boi

Valadares reforma hospital municipal

A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que as obras de reforma do Hospital Municipal de Governador Valadares serão retomadas na próxima segunda-feira (31). A expectativa da administração é concluir as melhorias na infraestrutura da unidade em um período de quatro a cinco meses. Segundo o prefeito Coronel Sandro, “o objetivo central da reforma é garantir um atendimento digno à população e elevar a qualidade de vida dos moradores de Governador Valadares”. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/reforma-do-hospital-municipal-e-retomada-nesta-segunda-feira-31/

Festival promove Ribeirão da Onça

O Festival da Onça volta ao Mirante da Cachoeira, no bairro Novo Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte, de 8 a 12 de setembro, para promover atividades culturais e ações de transformação do espaço, em uma iniciativa que busca fortalecer a relação dos moradores com o território e o Ribeirão da Onça. Com o tema “Viver a Cachoeira da Onça”, o local será ocupado com oficinas, shows, mutirões, cortejos, entre outras atrações. (Edição Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/cidades/festival-promove-transformacao-e-atividades-culturais-no-ribeirao-da-onca/

Empresa implanta voos diários para SP

A Gol passou a oferecer voos diretos todos os dias entre o Aeroporto Regional da Zona da Mata e o Aeroporto de Congonhas. A mudança entrou em vigor no dia 8 de agosto, com a inclusão dos voos aos sábados. Segundo a companhia, até o dia 7 de agosto, as operações aconteciam de segunda a domingo com exceção dos sábados. Mas, desde o dia 8, as operações estão acontecendo aos sábados, somando 7 frequências semanais de ida e volta entre o Aeroporto Regional da Zona da Mata - Presidente Itamar Franco (IZA) e o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=693815

Mineradora vai pavimentar estrada

A Meteoric Resources e o Governo de Minas Gerais formalizaram, nesta quarta-feira (26), uma parceria de R$ 60 milhões para viabilizar a pavimentação de 23 quilômetros da estrada que liga a estância hidromineral de Pocinhos do Rio Verde, em Caldas, a Andradas, no Sul de Minas. O anúncio foi realizado no estande da Austrália durante a Exposibram, em Belo Horizonte. O investimento deverá melhorar a mobilidade, ampliar a segurança dos deslocamentos e facilitar o escoamento da produção agropecuária da região. (Poços Já)

https://pocosja.com.br

Hospital será ampliado em Varginha

O Hospital Bom Pastor, unidade de referência no Sul de Minas Gerais que atende 52 municípios por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), teve aprovado projeto de expansão junto à Secretaria Estadual de Saúde. O anúncio foi feito na noite desta última quinta-feira (27) durante evento em Varginha, com a presença do governo estadual, que assumiu o compromisso de viabilizar os recursos financeiros necessários para a obra. A iniciativa prevê a construção de um novo prédio anexo com sete andares, ampliando significativamente a capacidade de atendimento da unidade. (O Debate)

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