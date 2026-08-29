Parceria prevê asfaltamento de 23 quilômetros entre Caldas e Andradas e deve beneficiar comunidades rurais, produtores, trabalhadores e atividades econômicas da região

A Meteoric Resources e órgãos do Governo de Minas Gerais formalizaram uma parceria para viabilizar um investimento de R$ 60 milhões no asfaltamento de aproximadamente 23 quilômetros de estrada entre Caldas e Andradas, no Sul de Minas. A iniciativa pretende melhorar a mobilidade, facilitar o acesso a serviços públicos e contribuir para o desenvolvimento econômico da região.

A parceria foi anunciada nesta quarta-feira (26/8), em Belo Horizonte, durante a Exposibram, no estande da Embaixada da Austrália. Participam da iniciativa a Agência de Promoção de Investimento de Minas Gerais (Invest Minas), as secretarias estaduais de Fazenda, Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e a Prefeitura de Caldas.

A obra contempla a ligação que passa pela estância hidromineral de Pocinhos do Rio Verde, entre Caldas e Andradas. Além de atender à atividade mineral, a pavimentação deverá beneficiar setores como turismo e agronegócio, além das comunidades que utilizam diariamente a estrada.

A expectativa é que as intervenções de pavimentação e urbanização melhorem as condições de deslocamento de moradores e trabalhadores, facilitem o acesso aos serviços públicos e contribuam para o escoamento da produção agrícola.

Confira o vídeo sobre o anúncio do investimento

Projeto Caldeira e desenvolvimento regional

A parceria integra o compromisso da Meteoric com a geração de um legado positivo a partir do Projeto Caldeira, de terras raras. A proposta é fazer com que a infraestrutura associada aos novos investimentos minerais também gere benefícios para outras atividades econômicas existentes na região.

Para o diretor executivo da Meteoric, Marcelo de Carvalho, a iniciativa busca conciliar o desenvolvimento do empreendimento com melhorias para a população.

“A Meteoric procura apoiar projetos estruturantes como este que deixam legado e contribuem para facilitar a vida das pessoas. Essa iniciativa só é possível devido à abertura de diálogo que nós temos com o poder público e mostra a responsabilidade da empresa com o desenvolvimento regional. Essa estrada é muito importante, pois é utilizada por muitos habitantes e é usada também para escoar boa parte da produção rural da região”, frisou.

Em Caldas, a obra deverá beneficiar comunidades como Pocinhos do Rio Verde, Bom Retiro, Bocaina e Lagoa. A estrada é utilizada para o transporte de uvas, gado de corte e eucalipto destinado à indústria, além do deslocamento de trabalhadores das Indústrias Nucleares do Brasil (INB).

Em Andradas, a ligação atende os bairros rurais Gonçalves, Capão do Mel, Tanques, Pitangueiras e Teixeiras. A região concentra atividades como produção de flores, hortaliças, especialmente tomate, uvas e criação de gado.

A estrada também possui importância para a prestação de serviços públicos, já que Caldas e Andradas utilizam a ligação para acesso ao aterro sanitário.

Cooperação entre Minas Gerais e Austrália

A embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies, destacou o investimento social associado à atuação das empresas australianas.

“Esse projeto mostra o compromisso que as empresas australianas têm com a comunidade e o investimento social que é tão importante para nós e para mostrar os padrões de alto nível dessas empresas representadas hoje pela Meteoric”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Mila Costa, agradeceu a confiança da Meteoric e da Embaixada da Austrália no potencial do estado. Os investimentos relacionados à chegada do empreendimento da empresa à região são estimados em mais de R$ 1 bilhão.

Segundo a secretária, o investimento em infraestrutura terá relevância para Caldas, para a região e para Minas Gerais.

“Não só pela legitimidade que a empresa tem, mas principalmente por causa do desenvolvimento que ela vai trazer para o nosso estado”, afirmou.

O prefeito de Caldas, Airton Goulart, também destacou os impactos esperados com a pavimentação da estrada.

“É uma estrada que vai trazer progresso para o nosso município”, ressaltou.

De acordo com o prefeito, a nova ligação deverá reduzir em 40 minutos o trajeto até o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Agência Minera Brasil