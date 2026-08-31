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COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Prato leva São Pedro para livro de recordes

São Pedro dos Ferros, município da Zona da Mata mineira, entrou para o Livro dos Recordes Brasileiros após preparar 306 litros de frango com ora-pro-nóbis. A marca garantiu à cidade o recorde de maior preparo do prato tradicional no Brasil. A conquista foi registrada no dia 22 de agosto, durante a quinta edição do Festival Gastronômico de São Pedro dos Ferros. A receita foi preparada na Praça Prefeito Armando Rios e mobilizou moradores, cozinheiros, voluntários e parceiros. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/especiais/gastronomia/31-08-2026/cidade-da-zona-da-mata-bate-recorde-brasileiro-com-mais-de-300-litros-de-frango-com-ora-pro-nobis.html

Uberaba fecha todos os reservatórios

Uberaba começa a semana novamente sob restrição no abastecimento de água. A Codau informou que todos os reservatórios da cidade serão fechados na noite desta segunda-feira (31), depois que o índice de reservação caiu para 27,6%, patamar enquadrado no Nível de Alerta do Plano de Contingenciamento. O fechamento está programado para começar às 21h desta segunda-feira e seguirá até as 4h30 de terça-feira (1º). Durante esse intervalo, a distribuição a partir dos reservatórios será interrompida como estratégia para recuperar os níveis do sistema durante a madrugada. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/163147/uberaba-fecha-todos-os-reservatorios-nesta-noite-apos-nivel-de-agua-cair-para-27-6

Copasa lança plano de reuso de água

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) lançou o Plano Estratégico de Reuso de Água e Disposição Controlada de Efluentes no Solo. Desenvolvido em parceria com um consórcio de instituições especializadas, o projeto inédito visa mapear a oferta e a demanda de efluentes tratados no estado para transformar o esgoto em alternativa hídrica segura. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/08/28/copasa-lanca-plano-inedito-de-reuso-de-agua-em-mg/

Teófilo Otoni debate rodoviária

As condições e o futuro da Rodoviária de Teófilo Otoni estarão no centro de uma audiência pública marcada para a próxima quarta-feira, 9 de setembro, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. O encontro pretende abrir espaço para que a população apresente reclamações, sugestões e propostas relacionadas ao funcionamento do terminal — incluindo questões estruturais, conservação, atendimento e qualidade dos serviços oferecidos aos passageiros. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=35012

Preço de combustível tem queda em Araguari

O Procon de Araguari realizou, no dia 26 de agosto, uma nova pesquisa de preços dos combustíveis comercializados no município. O levantamento tem como objetivo acompanhar a variação dos valores praticados pelos estabelecimentos, ampliar a transparência para os consumidores. De acordo com o levantamento, no dia 19 de agosto, o litro da gasolina comum era comercializado, em média, a R$ 6,25, enquanto a gasolina aditivada apresentava o mesmo valor. O etanol tinha preço médio de R$ 3,92, o diesel comum de R$ 6,12 e o diesel S10 de R$ 6,65. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/procon-aponta-queda-no-preco-da-gasolina-comum-em-araguari/

Patrocínio reforça frota da seletiva

O Governo Municipal recebeu a sexta-feira, 28 de agosto, sete novos caminhões OKM, ano/modelo 2026, que passam a integrar a estrutura de coleta seletiva e limpeza urbana de Patrocínio. Os veículos contam com central de comando e tecnologia para acompanhamento das operações, permitindo maior controle das rotas e dos serviços realizados no Município. Segundo o prefeito Gustavo Brasileiro, a chegada dos novos veículos representa mais uma etapa na modernização dos serviços de limpeza urbana. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/patrocinio-recebe-sete-novos-caminhoes-para-modernizar-coleta-seletiva

Estudantes recebem pagamento do Pé-de-Meia

Os estudantes beneficiários do Pé-de-Meia começaram a receber, na segunda-feira (24), as parcelas de frequência referentes aos meses de maio e junho. Nesta primeira etapa, o pagamento é destinado aos alunos nascidos em janeiro e fevereiro em Montes Claros e no Norte de Minas. Nesta rodada, também poderão ser liberados valores referentes à matrícula de 2026 e a meses anteriores para estudantes que tiveram informações enviadas ou corrigidas pelas redes de ensino. Os depósitos seguem o cronograma estabelecido pelo Ministério da Educação (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/estudantes-recebem-pagamento-do-pe-de-meia/