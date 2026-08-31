Candidato ao governo de Minas conheceu números do setor e recebeu documento com os principais pleitos de produtores e sindicatos rurais do estado

O candidato do PL ao governo de Minas Gerais, Flávio Roscoe, e sua candidata a vice, Ellen Miziara, visitaram o Sistema Faemg na manhã desta sexta-feira (28). O encontro faz parte de uma série de agendas promovidas pela entidade com candidatos ao governo estadual para conhecer as propostas destinadas ao agronegócio mineiro e apresentar as principais demandas do setor.

Roscoe foi recebido pelo presidente do Sistema Faemg, Antônio de Salvo, além de vice-presidentes e diretores da entidade. Durante a visita, o candidato conheceu números da agropecuária mineira e destacou a importância estratégica do setor para a economia do estado, com participação nas exportações, geração de empregos, desenvolvimento de tecnologia e inovação e produção de alimentos.

Ao apresentar suas propostas, Roscoe apontou ações relacionadas à infraestrutura logística, capacitação e assistência técnica, acesso ao crédito e segurança no campo.

“Todas as cidades de Minas Gerais possuem atividade agropecuária, desde a agricultura familiar, até grandes produtores. Em muitas cidades, essa é a principal atividade econômica. Vamos apoiar o crescimento do setor com logística adequada para o escoamento da produção, capacitação e assistência técnica, acesso ao crédito e investimentos em uma rede de segurança robusta, que garanta a tranquilidade no campo. Esse importante pilar da nossa economia merece atenção especial do Estado”, disse o candidato.

Demandas do setor são entregues ao candidato

Ao final da visita, Flávio Roscoe conversou com a imprensa e recebeu da diretoria do Sistema Faemg o documento “Pleito do Produtor Rural e do Sistema Sindical Rural Mineiro aos Candidatos ao Governo de Minas”.

O material reúne demandas e propostas consideradas essenciais pelo Sistema Faemg para o desenvolvimento da agropecuária mineira e integra o diálogo promovido pela entidade com os candidatos ao governo de Minas Gerais durante o período eleitoral.