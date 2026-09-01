COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Araxá e Uberlândia se unem em projeto pioneiro

O Projeto Araxá, conduzido pela australiana St George Mining, deu um importante passo para fortalecer a cadeia de valor de terras raras e nióbio em Minas Gerais. A mineradora assinou um protocolo de intenções com o Grupo Lima & Pergher, com o apoio do Governo de Minas Gerais, para viabilizar um centro avançado de processamento de minerais críticos no estado. A iniciativa conecta o município de Araxá, detentor de uma das maiores reservas de nióbio e terras raras do país, a Uberlândia, cidade que abrigará a futura unidade industrial de refino. A meta das empresas é iniciar as operações até 2030. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/st-george-araxa-e-uberlandia-se-unem-em-projeto-pioneiro-para-processamento-de-terras-raras-em-mg/

Vereador é preso em Uberaba

A prisão do vereador Almir Silva, nesta terça-feira (1º), colocou a Câmara Municipal de Uberaba diante de uma situação sem precedente semelhante em sua história recente. Segundo o diretor-geral do Legislativo, Rodrigo Souto, não há registro de outro parlamentar em pleno exercício do mandato preso em uma investigação relacionada a supostos crimes ligados à própria atuação parlamentar. Almir foi preso em casa pela Polícia Civil durante desdobramento da Operação Caça-Fantasmas, que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo pessoas ligadas ao gabinete do vereador. Simultaneamente à prisão, policiais cumpriram mandados na sede administrativa da Câmara e no anexo onde funcionam os gabinetes parlamentares. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/politica/caso-almir-marca-primeira-pris-o-de-vereador-em-exercicio-na-historia-recente-da-camara-1.661959

Temporal causa estragos em Varginha

Uma forte tempestade, com ventos fortes, atingiu Varginha na noite de segunda-feira (31) e provocou estragos em diferentes regiões. Moradores relatam árvores caídas, telhas arrancadas, calhas soltas, fios nas ruas e interrupções no fornecimento de energia. Dados exibidos no Mapa de Fornecimento de Energia da Cemig mostram que 21.359 unidades estavam sem energia em Varginha, após a forte tempestade que atingiu o município. (Varginha Digital)

https://varginhadigital.com.br/noticias/noticias-de-varginha/temporal-varginha-estragos-sem-energia/

Festas de Reinado movimentam Divinópolis

As tradicionais Festas de Reinado em Divinópolis continuam movimentando diferentes comunidades do município durante o mês de setembro. A programação reúne celebrações marcadas por fé, devoção, cultura e tradição em diversas regiões da cidade. A programação reúne irmandades, fiéis e comunidades em momentos de fé e tradição. O calendário do Reinado continua em outubro e no início de novembro. A programação de setembro começa entre os dias 4 e 6, com a festa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, na Vila Romana. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/festas-de-reinado-divinopolis/

Parceria incentiva cultura em Minas

O Instituto Cultural Filarmônica, organização social responsável pela gestão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, firmou uma parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) para 2026. A iniciativa busca estreitar a relação entre o setor empresarial e uma das principais orquestras da América Latina. O acordo prevê ampliar o acesso à programação cultural para associados da entidade, além descontos especiais em ingressos, visitas guiadas à Sala Minas Gerais e ações voltadas ao relacionamento institucional. A parceria também prevê a participação da Filarmônica em eventos promovidos pela ACMinas e outras iniciativas da entidade. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/negocios/parceria-inedita-fortalece-rede-de-apoio-empresarial-a-cultura-do-estado/

Valadares recebe evento religioso

Governador Valadares recebe, no dia 12 de setembro, a primeira edição do Metamorfose – Transformados pela Fé. O evento será realizado na área coberta do Parque de Exposições de Governador Valadares e reunirá cristãos, famílias e amigos para uma noite de louvor, música e celebração. A iniciativa nasce com o propósito de promover um espaço de encontro pautado por valores cristãos, aproximando pessoas de Governador Valadares e região em torno daquilo que compartilham: a fé em Cristo. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/evento-acontece-no-dia-12-de-setembro-no-parque-de-exposicoes-e-tera-pagode-do-restaura-pela-primeira-vez-no-leste-de-minas-gerais/