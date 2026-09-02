COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Multinacional Kohler fecha unidade no sul

A multinacional de louças e metais Kohler anunciou o fim das atividades de sua unidade fabril em Andradas-MG e a descontinuação da marca Fiori. O encerramento das operações ocorreu em 31 de agosto, resultando na demissão de mais de 400 colaboradores. A companhia justificou a medida como parte de um realinhamento estratégico global para focar no mercado premium e de luxo, otimizando recursos e direcionando investimentos para áreas de maior rentabilidade. (Jornal da Região)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/multinacional-kohler-fecha-unidade-em-mg-e-corta-mais-de-400-empregos-no-brasil

Jaíba busca parceria com hospital

A Prefeitura de Jaíba busca ampliar a parceria com o Hospital do Câncer de Janaúba para fortalecer o atendimento aos pacientes oncológicos do município e facilitar o acesso aos serviços especializados oferecidos na região. A iniciativa foi discutida durante uma visita técnica realizada pelo secretário municipal de Saúde, Welton Luiz, conhecido como Eltin, à unidade hospitalar. Durante a visita, o secretário conheceu as instalações do hospital e participou de discussões sobre estratégias para aprimorar o fluxo de atendimento dos pacientes de Jaíba encaminhados para tratamento oncológico. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/jaiba-busca-ampliar-parceria-com-hospital-do-cancer-para-fortalecer-atendimento-oncologico/

Ramal ferroviário incluído no edital

Varginha acompanha com expectativa um novo avanço no processo de concessão do Corredor Ferroviário Minas-Rio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, na quinta-feira (27/8), a versão definitiva do edital de concessão do corredor, que possui aproximadamente 733 quilômetros de extensão e atualmente é operado pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). O projeto prevê a divisão da malha ferroviária em dois lotes. Um deles contempla o trecho entre Iguatama (MG) e Barra Mansa (RJ), incluindo o ramal ferroviário que liga Varginha a Lavras. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/concess%C3%A3o-do-corredor-minas-rio-avan%C3%A7a-e-ramal-varginha-lavras-est%C3%A1-inclu%C3%ADdo-no-projeto

Orientação sobre carreira na 69ª Expo Muriaé

Quem passar pela 69ª Exposição Agropecuária de Muriaé (Expo Muriaé), entre os dias 2 e 7 de setembro, terá mais um espaço para incluir no roteiro pelo Parque de Exposições. A Faminas, uma das patrocinadoras desta edição, estará no espaço Fenamata com um stand voltado tanto a quem deseja conhecer novas possibilidades profissionais quanto a quem busca informações sobre saúde e cuidados com os animais. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16350/faminas-leva-orientacao-sobre-carreira-e-saude-animal-a-69a-expo-muriae-

Câmara aprova Guarda em Viçosa

De autoria da prefeitura, a medida que cria e organiza a Guarda Civil Municipal em Viçosa foi aprovada em definitivo na Câmara Municipal nesta segunda-feira, 31, durante reunião ordinária. Na ocasião, sete vereadores votaram a favor e três contra, com quatro ausentes. A medida segue agora para a sanção do Executivo. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/prefeitura-tem-caminho-livre-para-implantar-a-guarda-civil-em-vicosa

Queijos da Cruzília acumulam 161 medalhas

Os queijos autorais da Cruzília acumulam reconhecimento em concursos nacionais e internacionais e integram a trajetória da marca, que completa 78 anos em 2026. Segundo a empresa, são 161 medalhas conquistadas por produtos desenvolvidos a partir de referências da queijaria europeia e das características da Serra da Mantiqueira. A história da Cruzília começou em 1948, com uma pequena banca no Mercado Municipal de São Paulo. No final da década de 1980, a empresa inaugurou um laticínio próprio em Cruzília, no sul de Minas Gerais (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/queijos-autorais-da-cruzilia/

Arcos vai revisar plano diretor

A Prefeitura de Arcos anunciou a realização da 1ª Audiência Pública para a Revisão do Plano Diretor do município. O encontro será realizado no dia 17 de setembro, às 18h30, na Câmara Municipal de Arcos, com participação aberta à população. A audiência deverá abrir espaço para que moradores, representantes de entidades e outros segmentos da sociedade apresentem sugestões e participem das discussões sobre o planejamento urbano do município. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/arcos-tera-audiencia-publica-para-revisao-do-plano-diretor