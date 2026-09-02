Hemominas alerta para a necessidade de novas doações após queda nos estoques de sangue em unidades do Estado (Foto: Adair Gomes)

Tipos O−, O+ e A+ estão em nível crítico; Fundação atende mais de 90% da demanda hemoterápica do estado e destaca a importância da doação regular

A Fundação Hemominas reforça o pedido para que a população procure as unidades de coleta e mantenha as doações de sangue regulares diante da queda dos estoques em Minas Gerais. O sangue coletado é utilizado no atendimento a pacientes internados, vítimas de acidentes e pessoas em tratamento de doenças graves.

Levantamento realizado em 1º de setembro aponta que os tipos sanguíneos O−, O+ e A+ estão em nível crítico na rede. Os tipos A−, B+ e B− permanecem em estado de alerta. O AB+ apresenta situação estável, enquanto o AB− está em nível adequado.

Responsável por atender mais de 90% da demanda hemoterápica de Minas Gerais, a Hemominas realiza a coleta, o processamento e a distribuição de sangue para hospitais de diferentes regiões do estado.

Após a coleta, o sangue é separado em hemocomponentes e encaminhado às unidades hospitalares conforme a necessidade de cada paciente. Esses componentes são utilizados diariamente em atendimentos de urgência e emergência, cirurgias, tratamentos oncológicos, transplantes e outros procedimentos médicos.

Uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas, já que o sangue coletado é fracionado em diferentes componentes utilizados de acordo com a indicação clínica.

Hospitais mantêm demanda permanente por sangue

A necessidade de sangue é constante na rede hospitalar mineira. Em 2025, a Hemominas coletou mais de 289 mil bolsas de sangue, o equivalente a uma média de aproximadamente 24 mil doações por mês.

A partir desse volume, foram produzidos 774.703 hemocomponentes, entre concentrados de hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado.

A quantidade utilizada varia de acordo com cada procedimento. Enquanto algumas cirurgias não necessitam de transfusão, outras podem demandar várias unidades de hemocomponentes, dependendo das condições clínicas do paciente e da ocorrência de sangramentos.

Por isso, a manutenção dos estoques depende da participação contínua dos doadores durante todo o ano.

Quem pode doar sangue

Podem doar pessoas que:

. Tenham entre 16 e 69 anos;

. Estejam em boas condições de saúde;

. Pesem mais de 50 quilos;

. Estejam alimentadas e descansadas;

. Apresentem documento oficial de identificação.

Serviço

Doação de sangue na Fundação Hemominas

Agendamento: pelo site da Fundação Hemominas ou pelo MG App

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 13h

Locais: unidades de atendimento disponíveis no portal da Fundação Hemominas

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