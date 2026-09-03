COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Nestlé anuncia fábrica de R$ 600 milhões em Ituiutaba

A Nestlé anunciou um investimento de R$ 600 milhões para a construção de uma nova fábrica em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A unidade será dedicada à produção de fórmulas infantis e ficará ao lado do complexo industrial que já abriga a operação de lácteos da multinacional no município. Com área prevista de 11 mil metros quadrados, o empreendimento começará a ser construído em 2027. A expectativa é de geração de aproximadamente 700 empregos durante a fase de obras. Depois de concluída, a fábrica deverá criar cerca de 100 postos diretos de trabalho. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/nestle-fabrica-600-milhoes-ituiutaba/

Entidades promovem encontros com candidatos

A Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana e o Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Região da Baixa Mogiana confirmaram a realização de uma série de encontros com candidatos que disputarão as eleições de 5 de outubro. A agenda será realizada na sede das entidades, em Guaxupé, e contará com a participação de prefeitas e prefeitos dos municípios da região. O primeiro encontro aconteceu na quarta-feira (2), com a candidata ao Senado Marília Campos. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/amog-cimog-confirma-agenda-de-encontros-com-candidatos-para-as-eleicoes-de-outubro/

Juventude ocupa Caeté em jornada de fé

Caeté acaba de receber a terceira edição da Jornada Piedade da Juventude (JPJ), encontro que reuniu estudantes e jovens dos colégios da Rede Piedade de Educação em uma programação marcada por espiritualidade, convivência e celebrações religiosas. Realizada em diferentes espaços da cidade, a jornada também resgatou a história e a memória religiosa de Caeté ao prestar homenagem a Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro, sacerdote natural do município e fundador da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. O religioso é atualmente alvo de um processo de beatificação. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/juventude-ocupa-caete-em-jornada-de-fe-cultura-e-integracao/

Justiça condena DER-MG e Estado por danos

A Justiça condenou o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e o Estado de Minas Gerais a pagar R$ 3.148.156,84 por danos ambientais, culturais e espeleológicos considerados irreversíveis em duas cavernas às margens da MG-010, entre Conceição do Mato Dentro e Serro. A decisão foi tomada em uma Ação Civil Pública movida pela Promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro, em 2022. O caso envolve as cavidades naturais subterrâneas. As investigações apontaram que obras de pavimentação e a própria operação da rodovia provocaram impactos negativos nos dois ambientes subterrâneos. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/6036/justica-condena-der-mg-e-estado-a-pagar-r-3-1-milhoes-por-danos-irreversiveis-a-cavernas

Cafés do Vale do Mucuri ganham destaque

Produtores de café do Vale do Mucuri foram destaque durante o 1º Simpósio Regional Qualidade dos Cafés do Vale do Mucuri, realizado pelo Sebrae Minas na última quinta-feira (27), em Teófilo Otoni. O encontro reuniu cafeicultores da região para conhecer os resultados do trabalho de acompanhamento técnico realizado pela instituição ao longo da safra de 2026, com o objetivo de elevar a qualidade dos lotes e ampliar o acesso dos produtores a mercados mais exigentes. O evento também marcou a mobilização dos produtores da região para adesão ao fair trade, sistema de comércio justo que valoriza a produção sustentável e melhores condições para o produtor. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=35052

Produção industrial de Minas volta a crescer

A produção industrial de Minas Gerais voltou a crescer em julho, após registrar queda no mês anterior. O índice de evolução da produção avançou de 47,1 para 51,7 pontos, segundo a Sondagem Industrial de Minas Gerais, elaborada pela Gerência de Economia da Fiemg. Indicadores acima de 50 pontos representam crescimento da atividade. Apesar da melhora na produção, o emprego industrial recuou em julho. O indicador ficou em 48,5 pontos, abaixo da linha de 50 pontos que separa crescimento de queda. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/08/24/producao-industrial-de-minas-volta-a-crescer-em-julho/