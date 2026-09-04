Decisão foi tomada após inspeção na unidade, em Poços de Caldas, e avaliação de análises químicas, radiométricas e de medições de exposição à radiação gama

A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) classificou como isenta de controle regulatório a instalação da Meteoric Resources em Poços de Caldas, no Sul de Minas. No local funcionam o laboratório e a planta piloto destinados aos estudos de processamento mineral do Projeto Caldeira, empreendimento de terras raras desenvolvido pela companhia em Minas Gerais.

A decisão, comunicada à empresa em 31 de agosto, foi tomada após inspeção realizada em 16 de junho e avaliação dos resultados de análises químicas e radiométricas, além de medições de exposição à radiação gama realizadas na instalação.

Segundo a ANSN, a planta piloto foi classificada como isenta de controle regulatório por apresentar concentrações de atividade total inferiores a 10 Bq/g em todas as amostras consideradas para a classificação, conforme os critérios da Norma ANSN 4.01. A manifestação é acompanhada de relatório técnico com os resultados da inspeção e das avaliações realizadas pela Autoridade.

Primeiro centro de processamento de terras raras do Brasil

Inaugurados em dezembro de 2025, o laboratório e a planta piloto integram o primeiro centro de processamento de terras raras do Brasil, que transforma argila iônica em carbonato misto de terras raras.

A estrutura recebeu investimento de US$ 1,5 milhão e possui capacidade anual para processar 500 kg de carbonato misto. A unidade foi projetada para realizar testes contínuos, ajustar parâmetros e consolidar procedimentos industriais a partir de amostras coletadas durante a fase de pesquisa mineral.

Para a Meteoric, a manifestação da ANSN acrescenta uma avaliação técnica independente ao conjunto de estudos realizados durante o desenvolvimento do Projeto Caldeira e reforça a importância do acompanhamento dos órgãos competentes em cada etapa do empreendimento.

“Para nós, é fundamental que o desenvolvimento do Projeto Caldeira seja sustentado por dados técnicos, transparência e diálogo permanente com os órgãos reguladores e com a sociedade. Estamos construindo um projeto de longo prazo e queremos fazer isso seguindo os mais elevados padrões técnicos, ambientais e de segurança”, afirma Marcelo Carvalho, diretor-geral da Meteoric no Brasil.

Inspeção e avaliação técnica

O relatório técnico da ANSN detalha as características da instalação e o funcionamento do processo operacional da planta piloto. O documento também apresenta os resultados das medições da taxa de exposição externa à radiação gama e das análises químicas e radiométricas realizadas em amostras coletadas em diferentes etapas do processo.

Com base nesses dados, a Autoridade realizou a classificação da planta piloto de acordo com os critérios estabelecidos pela Norma ANSN 4.01, que dispõe sobre requisitos de segurança e proteção radiológica aplicáveis às instalações mínero-industriais.

A ANSN informou ainda que, nas próximas fases de implantação da operação, o processo de classificação será retomado.

A Meteoric considera o acompanhamento parte natural do processo regulatório e afirma que continuará disponibilizando aos órgãos competentes as informações necessárias durante as diferentes etapas de desenvolvimento do Projeto Caldeira.

Projeto Caldeira

Localizado no Sul de Minas Gerais, o Projeto Caldeira é voltado ao desenvolvimento de recursos de terras raras, minerais que ganharam importância estratégica para cadeias industriais relacionadas à transição energética e às novas tecnologias.

A Meteoric desenvolve estudos técnicos, ambientais e de engenharia para avançar com o projeto e afirma que o relacionamento com comunidades, autoridades e órgãos reguladores integra seu compromisso de construir um legado positivo para a região, Minas Gerais e o Brasil.