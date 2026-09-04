COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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MG-050 lidera acidentes entre rodovias estaduais

A MG-050 foi a rodovia estadual de Minas Gerais com o maior número de sinistros de trânsito registrados no primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, foram contabilizados 847 sinistros, 218 pessoas feridas e 22 mortes. Os números foram compilados a partir de dados da Polícia Rodoviária e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Na comparação com o primeiro semestre de 2025, quando foram registrados 768 sinistros na MG-050, houve aumento de 10,3% nas ocorrências. O número de feridos passou de 215 para 218, crescimento de 1,4%. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/mg-050-lidera-acidentes-entre-rodovias-estaduais-de-minas

Cunha é barrado e Anderson enfrenta batalha

A decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais de considerar Eduardo Cunha inelegível e indeferir seu registro de candidatura a deputado federal coloca ainda mais atenção sobre outra disputa jurídica que movimenta a eleição em Minas Gerais: o pedido de registro de Anderson Adauto. Os dois casos têm diferenças importantes e não podem ser tratados como situações idênticas. Existe, porém, um ponto jurídico em comum: a discussão sobre os efeitos da Lei Complementar nº 219/2025, que modificou regras de inelegibilidade. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/163564/cunha-e-barrado-agora-anderson-enfrenta-batalha-decisiva-no-tre

Fabriciano lança Refloresta Fabri

A Prefeitura de Coronel Fabriciano lançou nesta quarta-feira (2) o Refloresta Fabri, programa criado para promover a recuperação de áreas degradadas, ampliar a cobertura vegetal e fortalecer as ações de preservação ambiental no município. A iniciativa prevê o plantio de quase 500 mil mudas de espécies nativas em uma área de 452 hectares, equivalente a aproximadamente 1.050 campos de futebol. O programa reúne ações de reflorestamento, proteção de nascentes, educação ambiental e formação de parcerias entre o poder público, iniciativa privada, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e comunidades. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/regional/coronel-fabriciano/coronel-fabriciano-lanca-refloresta-fabri-e-preve-plantio-de-quase-500-mil-mudas-nativas/

Triângulo entra na rota de expansão da Triumph

Com concessionárias Triumph em Belo Horizonte e em Juiz de Fora, o Grupo BHR assumiu oficialmente a gestão da autorizada da marca britânica de motos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e marcou a nova fase da concessionária com uma reinauguração aberta ao público no últumo dia 29 de agosto. A nova gestão chega com uma estrutura renovada e a proposta de reproduzir na cidade o modelo de atendimento adotado pelo Grupo BHR nas suas outras operações. A concessionária passa a oferecer atendimento especializado, serviços de pós-venda e acesso ao portfólio da fabricante britânica, incluindo os lançamentos mais recentes. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/velocidade/triangulo-mineiro-entra-na-rota-de-expansao-da-triumph/

São Gonçalo tem a primeira CacauTech

A Fralía Cacau Brasil está inovando na forma de abordagem industrial de seu principal produto. “A pergunta que não quer calar é: será que estamos tratando o cacau com o tamanho do futuro que ele realmente merece?”, afirma Matheus Pedrosa dos Reis, CEO da Fralía, sediada em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região do Vale do Aço. A empresa inovou ao apresentar um manifesto no formato audiovisual defendendo que indústria do cacau precisa deixar de olhar só para a amêndoa, que hoje significa entre 6% e 10% do fruto. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/industria-de-sao-goncalo-do-rio-abaixo-e-a-primeira-cacautech-do-mundo/

Maria Fumaça tem 14 viagens durante o feriado

O trem turístico de Tiradentes é uma das poucas máquinas a vapor ainda em operação no mundo e a mais antiga do Brasil. A locomotiva liga as duas cidades históricas em um percurso de 12 km. Entre os dias 4 e 7 de setembro, serão sete partidas de São João del-Rei para Tiradentes e outras sete de Tiradentes para São João del-Rei. Em caso de alta demanda, novos horários podem ser adicionados. Entre esta sexta-feira (4) e segunda-feira (7), serão sete partidas de São João del-Rei para Tiradentes e outras sete no sentido contrário. Em caso de alta demanda, novos horários poderão ser acrescentados. (Portal 14 B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=695180