COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Três Corações compra a Yoki e Kitano

O Grupo 3corações, dono da marca de café Três Corações, concluiu, na quarta-feira (2), a aquisição das operações da General Mills no Brasil, incluindo as marcas Yoki e Kitano. Com a incorporação, a empresa passa a contar com 12,7 mil funcionários e presença em mais de 600 mil pontos de venda em todo o País. A operação havia sido anunciada em março deste ano, com valor estimado de R$ 800 milhões. A aquisição inclui ainda instalações da General Mills, como a unidade produtiva de Pouso Alegre. Também fazem parte da operação o escritório administrativo em São Bernardo do Campo (SP) e outra unidade produtiva em Campo Novo do Parecis (Diário do Comércio).

https://diariodocomercio.com.br/negocios/tres-coracoes-yoki-kitano/

Produtores terão mais calcário

Os produtores rurais de Patrocínio terão mais calcário à disposição em 2026. A quantidade distribuída pelo município subiu de 5 mil para 7 mil toneladas, um aumento de 40% em relação ao ano passado. Outra mudança está na cota individual. Em 2025, cada produtor podia receber até 9 toneladas. Neste ano, o limite passou para 13 toneladas, conforme os critérios do programa. A distribuição das requisições já começou e é organizada com a participação dos 35 Conselhos Comunitários, que indicam os produtores aptos a receber o insumo. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/produtores-de-patrocinio-poderao-receber-ate-13-toneladas-de-calcario

Sarna faz Prefeitura suspender desfile

A Prefeitura de Alfenas emitiu nota comunicando a população sobre a suspensão do Desfile Cívico de 7 de Setembro, como uma das medidas de prevenção e controle da transmissão de escabiose humana (sarna), que vem registrando casos na cidade no meio escolar nas últimas semanas, atingindo principalmente alunos e profissionais de educação. Será realizado apenas um ato cívico com presença de autoridades na Praça Getúlio Vargas em frente a Matriz de São José e Dores para o hasteamento das bandeiras, enfatizando a data de independência do Brasil. (Observo)

https://www.observo.com.br/surto-de-sarna-faz-prefeitura-suspender-desfile-de-7-de-setembro

BR-040 ganha ponto gratuito para descanso

Caminhoneiros que trafegam pela BR-040 passarão a contar, a partir deste sábado (5), com um novo espaço gratuito para descanso em Carandaí, na Região Central de Minas Gerais. A EPR Via Mineira inicia, às 7h, a operação do primeiro Ponto de Parada e Descanso (PPD) para motoristas profissionais da rodovia no Brasil. A estrutura ocupa uma área de 26 mil metros quadrados e dispõe de 69 vagas para caminhões. O espaço oferece gratuitamente refeitório, banheiros, vestiários, bebedouros e acesso à internet por wi-fi, além de monitoramento durante 24 horas. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2026/09/br-040-ganha-primeiro-ponto-gratuito-para-descanso-de-caminhoneiros-no-brasil/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=noticias

Mutirão retira fios em Divinópolis

Cerca de 60 quilos de fios e cabos de telefonia e internet sem uso foram retirados dos postes da avenida Primeiro de Junho, em Divinópolis, durante o primeiro mutirão realizado pela Prefeitura para organizar o cabeamento da cidade. A ação ocorreu no sábado, 29, e deve se repetir a cada 15 dias. O trabalho reuniu equipes das empresas de internet, além de representante da Cemig, por meio da Eletropontes. A iniciativa foi articulada com o objetivo de retirar estruturas que não estão mais em funcionamento e reduzir a poluição visual e os riscos provocados pelo excesso de cabos nos postes. (Jornal Agora)

https://agoracomvoce.com.br/noticia/mutirao-retira-cerca-de-60-quilos-de-cabos-sem-uso-em-divinopolis

Feira reúne panificadores em Montes Claros

A primeira edição da Panicon – Feira da Panificação encerrou sua programação com saldo positivo e a perspectiva de se consolidar como um dos principais eventos do setor no Norte de Minas. Realizada durante dois dias, em Montes Claros, a feira reuniu cerca de 600 participantes, entre empresários, profissionais, fornecedores e representantes de grandes marcas dos segmentos de panificação, confeitaria e alimentação. O evento contou ainda com aproximadamente 20 expositores, que apresentaram produtos, equipamentos, insumos, tecnologias e soluções destinadas a empresas de diferentes portes. Além da exposição, a programação criou um ambiente para troca de experiências, aproximação entre fornecedores e empreendedores e geração de novas oportunidades comerciais. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/panicon-encerra-primeira-edicao-com-600-participantes-e-fortalece-setor-da-panificacao-no-norte-de-minas/