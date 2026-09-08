COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Doações de imóveis crescem 21,7% em JF

A doação de imóveis pode ficar mais cara com as mudanças nas regras do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conhecido como imposto sobre heranças e doações. As novas regras tornam obrigatória a adoção de alíquotas progressivas, substituindo a cobrança de um percentual único pelos estados. Na prática, o imposto passará a variar conforme o valor da herança ou da doação. Diante da possibilidade de aumento da tributação sobre patrimônios de maior valor, contribuintes têm buscado antecipar transferências antes da entrada em vigor das mudanças. Em Juiz de Fora, o número de doações imobiliárias aumentou 21,7% entre 2024 e 2025, conforme dados do Colégio Notarial do Brasil. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/08-09-2026/mudancas-imposto-sobre-herancas-jf.html

Depoimento esquenta e vereador ameaça com prisão

O depoimento de Fernando Breno Valadares Vieira, ex-presidente do Cisalp, esquentou durante reunião da CPI da Saúde da Câmara Municipal de Patos de Minas na quinta-feira (03/09). A oitiva foi marcada por embates entre o depoente, o advogado e o presidente da comissão, vereador Mauri da JL, que chegou a ameaçar dar voz de prisão durante a sessão. Fernando Breno compareceu à CPI na condição de testemunha. No início do depoimento, ele se apresentou como advogado, professor e produtor rural e afirmou que estava ali para esclarecer os fatos. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/depoimento-esquenta-e-vereador-ameaca-dar-voz-de-prisao/

Empresa apura descarte de contas de água

Trabalhadores que atuavam na limpeza do Rio Caratinga encontraram, na sexta-feira (4), sacolas contendo contas de água de consumidores da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). As faturas foram localizadas às margens do rio, em meio ao trabalho de limpeza realizado no local. Em nota, a Companhia informou que a ocorrência está sendo apurada e que as providências necessárias estão sendo adotadas. “A Companhia informa que a ocorrência está sendo apurada e que as providências necessárias estão sendo adotadas junto à empresa contratada responsável pela entrega das faturas, com o objetivo de identificar as causas e evitar novas ocorrências”. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/copasa-apura-descarte-de-contas-de-agua-as-margens-do-rio-caratinga/

HackTown consolida Santa Rita como vitrine

Encerrado nesta segunda-feira (7), o HackTown chegou à 10ª edição consolidado como uma das principais vitrines de tecnologia e inovação de Minas Gerais. Ao longo de cinco dias, o festival reuniu mais de 700 atividades em Santa Rita do Sapucaí, no Sul do Estado, entre palestras, painéis, workshops e mentorias. Segundo o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), mais de 15 mil pessoas devem ter passado pelo evento. Além de apresentar soluções tecnológicas aplicadas à saúde, ao campo e à indústria, o HackTown ampliou a articulação entre empresas, universidades, governos e entidades de diferentes regiões. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/hacktown-2026-balanco-completo-destaques/

Planta de Samambaia tem paralisação temporária

A Mineração Usiminas paralisou temporariamente, na quarta-feira, 2, as atividades da planta de Samambaia, em Itatiaiuçu. A unidade integra o complexo de mineração da empresa no município e responde por aproximadamente 30% a 35% da produção de minério de ferro da companhia. A decisão faz parte de um conjunto de medidas adotadas para adequar os custos da operação ao atual cenário do mercado internacional, marcado pela queda dos preços do minério de ferro e pelo aumento dos custos do frete marítimo. Além do impacto sobre a produção, a paralisação impacta trabalhadores de Itatiaiuçu e de cidades vizinhas, como Itaúna, Mateus Leme e Igarapé. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/usiminas

Uberaba recebe 1º Encontro de Produtores Rurais

Uberaba será ponto de encontro do agronegócio regional nos dias 11 e 12 de setembro, quando a Leilopec recebe o 1º Encontro Regional de Produtores Rurais. A programação reúne conhecimento, negócios, tecnologia, entretenimento e solidariedade em dois dias de atividades voltadas principalmente para quem vive e produz no campo. O encontro é promovido pelo Sindicato Rural de Uberaba (SRU) e pela Prefeitura, por meio da Secretaria do Agronegócio (Sagri), em parceria com Faemg e Senar. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/163597/uberaba-recebe-1o-encontro-regional-de-produtores-rurais