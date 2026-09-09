COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Preço do leite chega a R$ 3,02 em Minas

O crescimento ainda lento da captação de leite em um cenário de boa demanda pelo UHT permitiu que o preço médio, em Minas Gerais, registrasse nova alta. Conforme os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o produtor recebeu, em agosto, 4,51% a mais pelo litro captado em julho, assim, o volume foi comercializado, em média, a R$ 3,02. Apesar da alta, fatores como o aumento das importações, preços menores dos derivados e aumento da oferta de leite podem interferir de forma negativa na formação de preços, podendo registrar perda no ritmo de crescimento ou até mesmo queda nos próximos meses. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/preco-leite-minas-gerais-agosto/

5ª Expometal será realizada em Ipatinga

O Vale do Aço terá, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro de 2026, a 5ª edição da Expometal – Feira Metalmecânica do Vale do Aço. O evento será realizado no Centro Integrado, em Ipatinga, com programação voltada à geração de negócios, inovação e fortalecimento da indústria regional. Com o tema “Conexões que geram negócios”, a feira reunirá empresas, fornecedores, prestadores de serviços, especialistas e representantes do setor industrial. A proposta é aproximar os diferentes elos da cadeia produtiva e ampliar as oportunidades de parcerias comerciais. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/6059/5o-expometal-sera-realizada-em-ipatinga-entre-28-de-setembro-e-1o-de-outubro

Araxá faz programa de regularização

A Prefeitura de Araxá abriu o período de adesão ao Programa de Regularização Fiscal 2026 (Refis), que oferece desconto de 95% nas multas e nos juros por atraso. A iniciativa contempla dívidas com o Município vencidas até 31 de dezembro de 2025. Para garantir o benefício, o pagamento deve ser feito integralmente, à vista, até 30 de setembro de 2026. Para solicitar o benefício, o titular da dívida deve comparecer ao balcão de atendimento do Setor de Tributos. Podem ser regularizados débitos como IPTU e taxas de alvará de funcionamento. O desconto é aplicado exclusivamente às multas e aos juros, enquanto o valor original da dívida deve ser pago integralmente. Além de solicitar a guia, o contribuinte precisa efetuar o pagamento dentro do prazo para garantir a redução. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/contribuintes-de-araxa-tem-ate-30-para-solicitar-desconto-de-95-em-multas-e-juros-de-dividas

IF Sudeste oferece equoterapia gratuita

O Centro de Equoterapia do IF Sudeste MG, localizado no Campus Barbacena, oferece atendimento gratuito e especializado para pessoas com necessidades específicas. Fundada em 2009 e certificada pela Ande-Brasil, a unidade une equideocultura, saúde e educação, promovendo ganhos motores, cognitivos e socioemocionais aos praticantes. O projeto atende público interno e reservado a entidades parceiras, como Apaes e associações do autismo. As sessões semanais contam com triagem rigorosa e acompanhamento individualizado feito por terapeutas, guias e estagiários, garantindo segurança e evolução no tratamento. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/if-sudeste-mg-oferece-equoterapia-gratuita/

Tarifas intermunicipais ficam 7,5% mais caras

Os novos valores das passagens de ônibus intermunicipais já estão em vigor em Minas. O reajuste foi definido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e altera as tarifas das linhas reguladas pelo estado desde a meia-noite de terça-feira (8). O aumento é de 6,7% para os serviços que circulam por rodovias pavimentadas. Já nos serviços convencionais que utilizam rodovias não pavimentadas, a atualização chega a 7,5%. A nova tabela abrange as diferentes modalidades do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal, incluindo Executivo, Leito, Semileito e semiurbano. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/regional/tarifas-intermunicipais-ficam-ate-75-mais-caras-veja-valores-entre-divinopolis-e-regiao/

Poços realiza Festival do Comércio

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas realiza, nesta quinta-feira, 10, a abertura oficial do 2º Festival do Comércio de Poços de Caldas. A programação terá início com um Café Empresarial no auditório da entidade, com a presença do prefeito municipal, Paulo Ney. O encontro reunirá empresários e representantes do setor produtivo para um momento de diálogo sobre o desenvolvimento do município. Durante o Café Empresarial, o prefeito compartilhará as principais ações de sua gestão, apresentará perspectivas para a cidade e ouvirá demandas e sugestões dos empresários. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/09/08/acia-abre-2o-festival-do-comercio-de-pocos-de-caldas-com-cafe-empresarial-e-presenca-do-prefeito-paulo-ney/