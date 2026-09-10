COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Montes Claros anuncia hospital municipal

A Prefeitura de Montes Claros apresentou nesta quarta-feira (9/9) o projeto arquitetônico do futuro Hospital Municipal, uma estrutura planejada para ampliar a oferta de atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e ajudar a reduzir a pressão sobre a rede hospitalar da cidade. O empreendimento terá 242 leitos, 10 blocos cirúrgicos e área construída estimada entre 20 mil e 25 mil metros quadrados, com investimento estimado em aproximadamente R$ 220 milhões. Segundo a Prefeitura, os recursos para a construção deverão sair principalmente do Tesouro Municipal, com a possibilidade de complementação por meio de uma linha de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/prefeitura-apresenta-projeto-de-hospital-municipal-com-242-leitos-em-montes-claros/

Maior feira de pirotecnia está de volta

A capital nacional dos fogos de artifício será palco de três dias de negócios, networking, capacitações e shows na terra e no céu. A Feira Nacional de Pirotecnia vai movimentar Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste Mineiro, entre os dias 10 e 12 de setembro. Os olhos do mundo estarão sob o município, que é o segundo maior produtor de fogos, atrás apenas da China. A edição 2026 terá mais de 26 estandes que vão mostrar os avanços da pirotecnia brasileira, as inovações e as novas propostas da indústria. (Gazeta Montense)

https://gmontense.com.br/santo-antonio-do-monte-se-transforma-em-capital-mundial-de-fogos-de-artificio-durante-fenapi/

Uberlândia recebe investimento de R$ 120 milhões

A cidade de Uberlândia recebeu o anúncio de um aporte privado de aproximadamente R$ 120 milhões para a construção de duas novas unidades da rede Economart Atacadista. A previsão do grupo é de que os empreendimentos gerem cerca de 560 empregos diretos no município. O plano de expansão foi apresentado na tarde desta quarta-feira (9) ao prefeito Paulo Sérgio durante reunião no Centro Administrativo Municipal. O encontro contou com a presença do presidente da empresa, Geraldino Freitas, além de representantes do grupo e parceiros comerciais. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/uberlandia-recebe-r-120-milhoes-para-duas-lojas-de-atacarejo/

Pouso Alegre tem festival gastronômico

Pouso Alegre se prepara para receber um dos principais eventos de valorização da gastronomia e da cultura do Sul de Minas. De 11 a 13 de setembro, a Via Gastronômica será palco do 9º Festival Gastronômico e Cultural do Sul de Minas 2026, uma iniciativa que reúne gastronomia, cultura, música, turismo e oportunidades para empreendedores de diferentes setores. A realização é do Sindipa MG – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre e Prefeitura de Pouso Alegre. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/pouso-alegre-p%C3%B5e-o-sul-de-minas-%C3%A0-mesa-com-festival-gastron%C3%B4mico-e-cultural

Juiz de Fora integra rede internacional

A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular, avançou nas estratégias de planejamento urbano voltadas ao atendimento da infância em Minas Gerais. O município foi selecionado para integrar a Urban95 Academy Network, programa executivo da Fundação Bernard van Leer em parceria com a London School of Economics (LSE). A formação, realizada de forma on-line com duração de oito semanas, capacitou gestores locais com metodologias voltadas para a perspectiva de gestantes, bebês e crianças de até 6 anos, além de seus cuidadores. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/juiz-de-fora-integra-rede-internacional-para-adaptar-espacos-publicos-as-necessidades-das-criancas

Transporte de Sabará é reformulado

O transporte público municipal de Sabará passará por uma ampla reformulação. O prefeito Sargento Rodolfo apresentou informações sobre o encerramento consensual da concessão da Vinscol e explicou como deverá funcionar a transição para um novo modelo. De acordo com o prefeito, a mudança não ocorrerá de forma imediata. A Vinscol deverá continuar operando durante um período estimado entre 45 e 60 dias, mantendo as linhas, os itinerários, as frequências e os horários previstos. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/59155/municipio-tera-onibus-e-vans-durante-transicao-para-novo-sistema-de-transporte-publico

Força-tarefa resgata 44 trabalhadores

Uma força-tarefa formada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), Auditoria-Fiscal do Trabalho e Polícia Federal resgatou 44 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em uma fazenda na zona rural de Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro. O grupo trabalhava na colheita manual de batatas. Segundo o MPT, a maioria dos resgatados era formada por migrantes do Senegal e de Burkina Faso, além de trabalhadores brasileiros. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/forca-tarefa-resgata-44-trabalhadores-em-condicoes-analogas-a-escravidao-em-minas-gerais