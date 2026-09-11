COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Reconhecimento em dose dupla

O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira, foi homenageado, nesta quarta-feira (9), com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim, principal honraria concedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Um encontro que celebrou o reconhecimento, o diálogo e a parceria entre as instituições, reafirmando o compromisso com os 853 municípios mineiros e com uma gestão pública cada vez mais eficiente, responsável e próxima dos cidadãos (Portal AMM)

https://portalamm.org.br/noticias/presidente-lucas-vieira-recebe-colar-do-merito-da-corte-do-tcemg

Cachaça mineira movimenta R$ 624 milhões

Celebrado em 13 de setembro, o Dia Nacional da Cachaça destaca a relevância histórica, cultural e econômica de uma das bebidas mais emblemáticas do Brasil. Criada em 2009 por iniciativa do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), a data faz referência a 1661, ano da chamada Revolta da Cachaça, movimento que culminou na liberação oficial da produção da bebida pela Coroa Portuguesa. Em Minas Gerais, essa tradição secular também se transformou em força econômica. Apenas em 2025, a cachaça mineira movimentou R$ 624,7 milhões, segundo levantamento da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/09/11/cachaca-mineira-movimenta-r-624-milhoes-por-ano/

Guaicurus é entregue para Exército

Em evento na tarde desta quarta-feira (9) na fábrica da IDV, em Sete Lagoas, foi entregue a primeira unidade da Viatura Multitarefa Blindada LMV-BR 2 Guaicurus produzida no país. O veículo faz parte de um contrato firmado com o Exército Brasileiro que prevê a entrega de 420 unidades, sendo que 14 delas serão entregues ainda até o fim de 2026. A solenidade contou com a presença de autoridades militares, entre elas o General de Exército Hertz Pires do Nascimento, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), e o General de Brigada Carlos Alexandre Bastos de Vasconcellos, diretor de Fabricação do Exército. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/primeira-unidade-do-guaicurus-produzido-em-sete-lagoas-e-entregue-para-exercito/

Projeto acaba com flanelinhas em BH

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno, nesta quinta-feira (10), o Projeto de Lei que proíbe a atuação de guardadores autônomos de veículos, conhecidos como “flanelinhas”, em vias e espaços públicos da capital. Foram 31 votos favoráveis e sete contrários. Segundo o texto, será considerada infração abordar, constranger, solicitar ou cobrar dinheiro para vigiar veículos, reservar vagas ou condicionar a permanência do carro ao pagamento. A multa prevista é de R$1 mil e pode ser aplicada em dobro em caso de reincidência. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br

Sindicato aponta falta de efetivo na Polícia

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Geraisapontou falta de efetivo, desvio de função e prejuízos às atividades de investigação na Delegacia Regional de Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso. A situação foi levantada durante visita técnica realizada pela entidade na última semana. De acordo com a entidade, um dos principais problemas identificados é a utilização de investigadores de Polícia no transporte e na escolta de presos para unidades prisionais. Dependendo do presídio para o qual o detento é encaminhado, o deslocamento pode chegar a dez horas. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=222012

Rota do Queijo chega à Zona da Mata

A cultura do queijo artesanal mineiro ganha um novo caminho de encontro com o público na Zona da Mata. Criada na Serra da Canastra para conectar consumidores, turistas e produtores aos territórios queijeiros de Minas Gerais, a Rota do Queijo de Minas chega a Juiz de Fora no dia 13 de setembro, com uma programação gratuita. A iniciativa nasceu em dezembro de 2022, em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, região onde nasce o Rio São Francisco e reconhecida pela tradição na produção do queijo minas artesanal. A iniciativa foi criada para aproximar consumidores e turistas dos produtores e das queijarias, apresentando os diferentes territórios, modos de fazer e histórias que formam a cultura queijeira de Minas Gerais. (Observo)

https://www.observo.com.br/criada-na-canastra-rota-do-queijo-de-minas-chega-a-zona-da-mata