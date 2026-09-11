Premiação reconhece profissionais e veículos que dão visibilidade a boas práticas, inovação e avanços na gestão pública municipal

A Associação Mineira de Municípios (AMM) lançou, nesta sexta-feira (11), o 1º Prêmio AMM de Jornalismo, iniciativa criada para estimular e valorizar a produção de conteúdos jornalísticos relacionados a temas de relevância para o municipalismo em Minas Gerais.

A premiação pretende reconhecer profissionais de imprensa e veículos de comunicação que, por meio da informação de qualidade, contribuam para dar visibilidade às transformações positivas, à eficiência na gestão pública e aos avanços que beneficiaram diretamente a população dos municípios mineiros.

Com o tema “O Fortalecimento Municipalista”, o prêmio convida os jornalistas a ampliarem o olhar sobre o cotidiano das cidades, destacando iniciativas que promovem melhorias na vida da população, soluções inovadoras e boas práticas de gestão pública.

Quatro eixos temáticos

O 1º Prêmio AMM de Jornalismo contempla quatro eixos temáticos:

. Qualidade de Vida e Cidadania

. Desenvolvimento Regional

. Tecnologia e Inovação Pública

. Gestão e Eficiência

Os temas abrangem desde os impactos das políticas públicas locais nas áreas de saúde, educação, lazer e bem-estar até iniciativas relacionadas ao desenvolvimento econômico, transformação digital, transparência, planejamento e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A premiação será dividida nas categorias de Jornalismo Impresso, Internet e Webjornalismo, Radiojornalismo e Telejornalismo, valorizando profissionais que levam ao público informações sobre iniciativas e resultados alcançados pelos municípios mineiros.

Imprensa como aliada do municipalismo

Para o presidente da AMM e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira, o prêmio representa uma forma de reconhecer o trabalho desenvolvido pela imprensa na valorização das cidades de Minas Gerais.

“A imprensa tem um papel essencial ao mostrar as realidades, os desafios e as conquistas dos municípios. Ao dar visibilidade às boas práticas, os jornalistas contribuem para fortalecer o municipalismo e aproximar a população das ações desenvolvidas pelo poder público”, afirmou.

O superintendente da AMM, Lu Pereira, destaca que a iniciativa também busca estimular uma cobertura mais ampla sobre a atuação dos municípios e as soluções desenvolvidas localmente.

“Muitas soluções inovadoras e políticas públicas transformadoras nasceram nas cidades, mas nem sempre receberam a visibilidade necessária. O prêmio valora justamente esse olhar atento para as experiências municipais e para os resultados que fizeram diferença na vida das pessoas”, ressaltou.

Segundo a coordenadora de Comunicação da AMM, Thalita Marinho, a premiação também reforça a importância do jornalismo profissional para ampliar o acesso da sociedade às informações sobre a gestão municipal.

“A informação de qualidade é fundamental para ampliar o conhecimento da população sobre os serviços públicos e sobre o trabalho realizado nos municípios. O prêmio reconhece jornalistas e veículos que ajudam a contar essas histórias e a mostrar a força das cidades mineiras”, explicou.

Para a AMM, a imprensa exerce papel fundamental na construção de uma sociedade mais informada e no fortalecimento do municipalismo, ao dar visibilidade às experiências desenvolvidas nas cidades e aproximar a população das ações realizadas pelo poder público.

O lançamento do prêmio reforça o compromisso da Associação Mineira de Municípios com a valorização do jornalismo e com a divulgação de iniciativas que contribuíram para o desenvolvimento, a inovação e a melhoria dos serviços públicos nas cidades mineiras.

Mais informações

Thalita Marinho

Coordenadora de Comunicação da AMM

Telefone: 31 98408-4774