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COLUNA MG

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Renovação na Assembleia e Câmara será mínima

Em Minas Gerais, mesmo na reta final da campanha eleitoral deste ano, as pessoas estão passando distante das discussões envolvendo os candidatos, especialmente no tangente às opções ao Parlamento mineiro e à Câmara Federal. Inclusive, especialistas apostam que as renovações de cadeiras para essas duas Casas serão ínfimas. Isso se deve ao fato de que todos os atuais deputados foram beneficiados ao longo dos últimos quatro anos, com suas polpudas verbas parlamentares, levando investimentos diretos para os municípios e, naturalmente, conectando politicamente com as respectivas lideranças locais. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/principais/renovacao-no-parlamento-mineiro-e-na-camara-federal-sera-minima-este-ano/

R$ 13 bilhões em terras-raras de Araxá

A CBMM, líder mundial na produção de Nióbio sediada em Araxá (MG), informou que prevê investir R$ 13 bilhões até 2031 em continuidade ao seu plano de crescimento. De acordo com a companhia, a exploração de terras-raras na sua jazida em Araxá não é economicamente viável, porém continua com as pesquisas diante da sua crescente importância. A CBMM também esclarece que tenta impedir a prospecção de terras-raras pela St George em sua propriedade próxima ao Complexo do Barreiro por questões ambientais. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/cbmm-projeta-r-13-bilhoes-em-investimentos-e-explica-impasse-sobre-terras-raras-em-araxa/

Cooxupé chega ao grupo das 100 maiores

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) está entre as 100 maiores empresas do Brasil, segundo a edição 2026 do ranking Valor 1000, publicado pelo Valor Econômico. A cooperativa alcançou a 84ª posição, avançando 45 colocações em relação ao levantamento anterior, quando ocupava o 129º lugar. No período, a receita líquida cresceu 59%. O anuário chega à 26ª edição com uma análise das maiores companhias brasileiras. No caso da Cooxupé, a receita líquida foi de R$ 16,997 bilhões, enquanto o lucro líquido chegou a R$ 380,7 milhões, com crescimento de 17,6%. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/cooxupe-chega-ao-grupo-das-100-maiores-empresas-no-valor-1000/

Saúde mais perto no Baixo Mucuri

O deputado estadual Gustavo Santana publicou, na última quinta-feira (03/09), mensagem sobre a parceria entre os Estados de Minas Gerais e o Espírito Santo, na pactuação da Saúde. Após agenda em Vitória da Conquista, na Bahia, voltada ao fortalecimento da saúde pública e à construção de uma parceria interestadual entre Minas Gerais e Bahia para ampliar o acesso da população mineira aos serviços de saúde na cidade baiana, agora será debatida uma entre Minas e Espírito Santo. O principal objetivo da futura pactuação interestadual da saúde, permitindo que moradores de cidades mineiras próximas à divisa com o Espírito Santo possam ser atendidos em São Mateus e Linhares (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/saude-mais-perto-do-baixo-mucuri

Viçosa quer promover missão à China

A Prefeitura de Viçosa (PMV) está disposta a enviar representantes para a China, na busca de ampliar as parcerias internacionais e desenvolver as conexões empresariais. Para isso, já foram iniciadas as tratativas na última sexta-feira, 4, em uma reunião on-line entre a PMV e o cônsul comercial do país chinês, Jing Yanhui. A intenção da PMV é viabilizar uma missão empresarial que visa estar presente na Feira de Cantão (Canton Fair), uma das principais iniciativas voltadas ao comércio internacional do mundo. A ideia é criar uma ponte entre os empresários locais e novos mercados, fornecedores, tecnologias, produtos e serviços. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/pmv-quer-promover-missao-a-china-para-ampliar-o-comercio-local

Festival do Café movimenta Carmo de Minas

O Festival do Café Especial de Carmo de Minas será realizado de 16 a 20 de setembro de 2026, na Praça Guedes Fernandes, com entrada gratuita. A quarta edição reunirá palestras, cafés especiais, gastronomia, teatro e shows, com expectativa de receber mais de 3 mil pessoas entre produtores, profissionais do setor, moradores e turistas. Localizada na Mantiqueira de Minas, Carmo de Minas tem no café uma de suas principais atividades econômicas e culturais. Segundo os organizadores, a região reúne produtores reconhecidos nacional e internacionalmente pela qualidade dos grãos e concentra mais de 75% dos vencedores do Cup of Excellence Brasil. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/festival-do-cafe-especial-de-carmo-de-minas-2/