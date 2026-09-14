COLUNA MG

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Norte na rota dos data centers

A próxima grande disputa da infraestrutura brasileira pode acontecer longe dos tradicionais polos tecnológicos. Com a expansão da inteligência artificial, a necessidade de processamento, armazenamento e transmissão de dados transformou os data centers em ativos estratégicos da economia. E o Norte de Minas tem motivos para colocar seu nome nessa discussão. O movimento nacional ganhou velocidade com o avanço do Redata, regime especial criado para estimular investimentos em centros de processamento de dados. A indústria estima que a nova fase possa atrair até R$ 1,5 trilhão em investimentos no Brasil. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/norte-de-minas-pode-entrar-na-rota-dos-data-centers/

Bacia do Rio Doce recebe investimentos

A Samarco realizou o repasse de R$ 421 milhões a 45 municípios da bacia do Rio Doce. O valor corresponde à primeira parcela dos Termos de Investimentos Estruturantes firmados voluntariamente pela empresa com as prefeituras, que preveem aporte total de R$ 2,1 bilhões para apoiar projetos voltados ao desenvolvimento dos territórios. Os recursos serão destinados a iniciativas definidas pelos próprios municípios, em áreas como saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico e qualidade de vida, observadas as regras de governança, prestação de contas e acompanhamento pelos órgãos competentes e pelas comunidades. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/samarco-realiza-repasse-para-investimentos-estruturantes-em-municipios-da-bacia-do-rio-doce/

Patrocínio é maior produtor de café do Brasil

O maior produtor de café do Brasil fica no interior de Minas Gerais e garante aquele pretinho gostoso na mesa de milhões de pessoas. O município de Patrocínio ostenta o título oficial e se destaca pelo uso de tecnologia pesada na colheita da roça. A explicação passa pelo clima perfeito da região do Cerrado Mineiro e pela altitude acima de mil metros do mar. O sol estala forte durante o dia e a noite traz aquele frio bom, combinação que ajuda o grão a juntar bastante açúcar natural no pé. As fazendas locais investiram pesado em tratores e colheitadeiras que rodam direto nas lavouras do interior. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/o-municipio-mineiro-que-detem-oficialmente-o-titulo-de-maior-produtor-de-cafe-do-brasil

Logística anuncia filial no Sul de Minas

A Ativa Logística, uma das maiores operadoras especializadas nos segmentos de saúde, beleza e bem-estar, ampliará sua atuação em Minas Gerais com a inauguração de uma filial em Varginha, no Sul de Minas. A unidade será inaugurada na segunda quinzena de setembro e fará com que a empresa passe a contar com seis unidades no Estado. A nova filial terá como objetivo acelerar o atendimento aos clientes da região e melhorar o fluxo de cargas. Segundo o diretor de operações da Ativa Logística, Marcelo Souza, a localização foi definida de forma estratégica para reduzir o tempo de atendimento. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/ativa-log%C3%ADstica-anuncia-nova-filial-em-varginha-com-capacidade-para-1-2-milh%C3%A3o-de-volumes-por-m%C3%AAs

Ginastas de Uberaba convocadas para seleção

Uberaba terá cinco representantes na seletiva da Seleção Brasileira Transitória de Ginástica Acrobática. As atletas do Uirapuru Iate Clube foram convocadas pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e estarão em Brasília (DF), entre os dias 14 e 18 de outubro de 2026, em busca de uma vaga para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano da modalidade. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/164103/cinco-ginastas-de-uberaba-sao-convocadas-para-seletiva-da-selecao-brasileira

Professora passense premiada em concurso

A educação do município de Passos ganhou destaque em âmbito nacional recentemente. A professora de história Amanda Suhadolnik, que leciona na Escola Estadual Neca Quirino, conquistou uma menção honrosa na primeira edição do Concurso Nacional "Eu e a Lei", uma iniciativa promovida pela Câmara dos Deputados, em Brasília. Voltada para professores do Ensino Fundamental e Médio de todo o país, a competição teve como objetivo principal a criação de videoaulas baseadas em fontes primárias do Arquivo Histórico da Câmara. (Observo)

https://www.observo.com.br/professora-passense-recebe-mencao-honrosa-em-concurso-nacional

Estudantes de Muzambinho conquistam medalhas

Estudantes de Muzambinho participaram, no dia 12 de setembro, da etapa nacional do 7º Jogo de Matemática, realizada na Faculdade de Matemática da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. O grupo foi formado por alunos classificados na etapa estadual da competição e representou o município em uma disputa que reuniu estudantes de diferentes regiões. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/estudantes-de-muzambinho-conquistam-18-medalhas-em-etapa-nacional-de-competicao-de-matematica-em-sao-paulo/