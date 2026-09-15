COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Sociedade Musical celebra 130 anos de história

A música que acompanhou a construção de Belo Horizonte atravessa gerações e continua ecoando pela cidade. Em setembro, a Sociedade Musical Carlos Gomes completa 130 anos de história e celebra a data com uma apresentação especial no Museu Histórico Abílio Barreto, em Belo Horizonte, no dia 27 de setembro. Fundada em 24 de setembro de 1896, a Sociedade Musical Carlos Gomes nasceu entre os trabalhadores envolvidos na construção da nova capital mineira. Seu fundador foi o engenheiro e arquiteto português Alfredo Camarate, que, além de atuar nas obras de Belo Horizonte, era flautista e incentivava a formação musical entre os profissionais de sua empresa. (Por Dentro de Minas)

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Mobilização por obras no Rodoanel ampliada

Uma das principais articulações em defesa da infraestrutura viária de Minas Gerais entra em uma nova etapa. A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais (Fetram) integra o Movimento Pró-Vidas, que ampliou a cobrança aos candidatos aos governos estadual e federal pela implantação do Rodoanel. A mobilização da entidade é pelo avanço de obras consideradas estratégicas para a logística mineira. Com mais de 130 signatários, a iniciativa busca construir um pacto federativo capaz de destravar gargalos históricos que afetam a mobilidade, a competitividade econômica e a segurança nas rodovias do Estado. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/atualidades/mobilizacao-por-obras-no-rodoanel-amplia-pressao-sobre-candidatos-em-minas/

Viçosa e região atendidas por nova companhia aérea

Será inaugurada, no dia 15 de setembro, a 6ª Companhia Especial de Operações Aéreas, que vai atender 198 municípios e beneficiará cerca de 3 milhões de pessoas em três macrorregiões de Minas Gerais, incluindo a região de Viçosa. Com cerca de R$ 4 milhões investidos, a estrutura será utilizada para atendimentos aeromédicos de urgência e emergência. O hangar consiste em uma unidade para armazenamento dos helicópteros ou outros veículos responsáveis por serviços rápidos. O Cisdeste, o Cisru e o Corpo de Bombeiros Militar farão uso constante do novo local, que fica localizado em Juiz de Fora, no bairro Novo Horizonte. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/vicosa-e-regiao-serao-nova-companhia-aerea-de-urgencia-e-emergencia

Patos realiza segundo Feirão de Empregos

A segunda edição do Feirão de Empregos movimentou o Galpão do Produtor Rural nesse domingo (13/9). Promovido pela Prefeitura de Patos de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Assessoria de Desenvolvimento Econômico, o evento reuniu centenas de candidatos em busca de oportunidades no mercado e resultou em contratações efetivadas. Ao longo da manhã, trabalhadores de diferentes perfis puderam apresentar seus currículos, conhecer os postos de trabalho disponíveis e conversar diretamente com representantes das 26 empresas presentes. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/segundo-feirao-de-empregos-reune-centenas-de-candidatos-e-26-empresas-em-patos-de-minas

Divinópolis cria programa de berçário e creche

Um Programa Municipal de Berçário e Creche em tempo integral será instituído em Divinópolis. A iniciativa que prevê a contratação de vagas para ampliar o atendimento a crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. A Lei nº 9.755 foi sancionada pela prefeita Janete Aparecida (Avante) em 8 deste mês, e publicada no Diário Oficial do Município no dia seguinte. A medida tem como uma das principais finalidades reduzir a fila de espera existente na rede municipal e ampliar o acesso à educação infantil. (Jornal Agora)

https://agoracomvoce.com.br/noticia/divinopolis-cria-programa-de-bercario-e-creche-em-tempo-integral

Empreendedora de Poços vence etapa de Prêmio

A empreendedora Yula Merola, de Poços de Caldas, foi a vencedora da categoria Pequenos Negócios na etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2026. À frente da Reuso Recicla+, startup fundada em 2020 e especializada em logística reversa de resíduos sólidos, ela foi reconhecida pelo trabalho desenvolvido na gestão de resíduos e em ações de sustentabilidade. As vencedoras da etapa estadual do PSMN foram anunciadas na última sexta-feira (11/9), durante cerimônia realizada na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/09/14/empreendedora-de-pocos-de-caldas-vence-etapa-estadual-do-premio-sebrae-mulher-de-negocios/