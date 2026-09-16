COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Sul de Minas amplia fábrica de cabos ópticos

A fabricante de cabos ópticos HT Cabos e Tecnologia investirá cerca de R$ 200 milhões em uma nova unidade em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. Instalada no município desde 2015, a empresa vai transferir as operações da planta atual, localizada em um galpão locado, para o futuro empreendimento, que será construído em área própria, já adquirida. Neste momento, a HT Cabos trabalha na conclusão dos projetos da futura fábrica, que serão encaminhados para a aprovação da prefeitura. A expectativa da empresa é iniciar a construção da nova unidade no primeiro semestre de 2027 e as operações em 2028. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/investimento-ht-cabos-pouso-alegre/

Ex-prefeito de Simão Pereira é condenado

José Luis Campos Senra, ex-prefeito de Simão Pereira, foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a sentença foi proferida no início de agosto e a tramitação ocorre em segredo de Justiça. José Luis Campos Senra foi candidato a vereador pelo PMDB, em 2012, mas acabou na suplência. Quatro anos depois, foi eleito vice-prefeito da cidade, tendo assumido a cadeira de chefe do Poder Executivo em 2020, após o prefeito eleito ser destituído do cargo após ser condenado por improbidade administrativa. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/14-09-2026/ex-prefeito-de-cidade-mineira-e-condenado-a-20-anos-de-prisao-entenda-o-motivo.html

Vale-alimentação judicializado em Poços

A crise envolvendo o vale-alimentação dos servidores municipais de Poços de Caldas ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (15). Conforme apuração do Jornal Mantiqueira, a Prefeitura obteve, na manhã desta terça, uma decisão judicial determinando o bloqueio de valores relacionados à empresa responsável pela operação do benefício. A medida faz parte das ações adotadas pelo Município diante dos problemas registrados com a utilização dos créditos e com os repasses aos estabelecimentos credenciados. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/09/15/justica-determina-bloqueio-de-valores-de-empresa-em-caso-do-vale-alimentacao/

Ex-prefeito assume na Câmara Federal

O ex-prefeito e professor Uberlândia Gilmar Machado tomou posse nesta terça-feira (15) como deputado federal por Minas Gerais. Dessa forma, o político inicia o quinto mandato no Congresso Nacional após mudanças na composição partidária da bancada mineira. A vaga na Câmara dos Deputados decorre de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O tribunal confirmou a perda do mandato do deputado Glaycon Franco por infidelidade partidária. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/poder/video-ex-prefeito-de-uberlandia-gilmar-machado-toma-posse-como-deputado-federal/

Manifesto defende investigação independente

Entidades representativas de diferentes setores da sociedade civil de Minas Gerais divulgaram, nesta terça-feira, 15 de setembro, o Manifesto Mineiro em Defesa do Estado Democrático de Direito. O documento reafirma o compromisso das instituições signatárias com a Constituição Federal, a Justiça, a República, a segurança jurídica e a estabilidade democrática. Intitulado “Manifesto de Minas pela Constituição, pela Justiça e pela República”, o texto foi elaborado em Belo Horizonte diante de recentes acontecimentos. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/59495/manifesto-mineiro-defende-investigacao-independente-limites-aos-poderes-e-regras-de-conduta-para-o-stf

Doação de órgãos tem adesões em Uberaba

Uberaba conta com um importante serviço de captação e transplantes de órgãos e tecidos que atende pacientes que dependem da doação para continuar vivendo. No mês do Setembro Verde, campanha de conscientização sobre a importância da doação, o Hospital de Clínicas da UFTM (HC-UFTM) apresenta números que mostram a dimensão desse trabalho: até 20 de agosto, foram 51 captações de órgãos e tecidos e 23 transplantes realizados neste ano.

https://www.jmonline.com.br/cidade/tres-em-cada-quatro-familias-autorizam-doac-o-de-org-os-no-hc-uftm-1.665824

Formiga capacita servidor para emergências

A Prefeitura de Formiga realizou a capacitação “Preparação para Emergências”, reunindo secretários, gestores e servidores municipais. A iniciativa teve como objetivo fortalecer a preparação do município para agir antes, durante e depois de situações de risco, contribuindo para a proteção de vidas. O treinamento teve como foco a prevenção, o planejamento e a resposta a situações de risco e desastres, buscando ampliar a preparação do município e o conhecimento dos profissionais que atuam diretamente na gestão pública (Últimas Notícias)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/defesa-civil-promove-capacitacao-para-preparar-formiga-para-situacoes-de-emergencia/