COLUNA MG

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Uberlândia receberá 46 km de gasodutos

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais realizou o encontro “Energia que Conecta” nesta terça-feira em Uberlândia. O evento reuniu especialistas, lideranças do setor produtivo e representantes de 50 empresas regionais. Durante a reunião, a Companhia de Gás de Minas Gerais confirmou a expansão da rede de gás no município, com foco em sustentabilidade, transição energética e redução de custos operacionais. O projeto direcionado a Uberlândia prevê a aplicação de R$ 62 milhões para a construção de 46 quilômetros de tubulações. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/uberlandia-recebera-46-km-de-gasodutos-com-investimento-de-r-62-milhoes/

Vereador pode não voltar às sessões em Nanuque

O vereador Elson de Souza Lima pode ter participado, na sessão ordinária realizada nesta terça-feira (15), de sua última sessão como integrante da Câmara Municipal de Nanuque. A próxima reunião ordinária do Legislativo está prevista somente para o dia 28 de setembro. Até lá, caso sejam efetivados os procedimentos decorrentes da decisão da Justiça Eleitoral, Elson poderá já não estar mais ocupando sua cadeira no plenário. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais manteve a cassação do diploma do vereador. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/elson-lima-pode-ter-participado-de-sua-ultima-sessao-na-camara-de-nanuque

Tempestade deixa 120 mil sem energia

A forte tempestade que atingiu Ipatinga no início da noite desta quarta-feira (16) provocou alagamentos, quedas de árvores e postes e deixou diversos pontos da cidade sem energia elétrica. Segundo a Prefeitura de Ipatinga, entre 18h50 e 19h50 foram registrados 38,8 milímetros de chuva, acompanhados de rajadas de vento que chegaram a 76,2 km/h. A situação também afetou o fornecimento de energia elétrica. De acordo com a Cemig, mais de 120 mil consumidores estavam sem energia no Vale do Aço após a tempestade. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/6093/chuva-forte-provoca-quedas-de-arvores-e-postes-e-deixa-mais-de-120-mil-moradores-sem-energia-no-vale-do-aco

Museu de Caeté celebra a Primavera dos Museus

O Museu Regional de Caeté participa da 20ª Primavera dos Museus com uma programação gratuita entre os dias 22 e 30 de setembro. Neste ano, as atividades seguem o tema “Museus para todas as pessoas”, com ações voltadas à acessibilidade, educação, memória e direitos. A exposição sensorial “Tocar e Sentir” permanecerá em cartaz até 7 de outubro. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/museu-regional-de-caete-celebra-a-primavera-dos-museus-com-programacao-gratuita/

Mariana tem 3º maior custo de vida de Minas

Viver em Mariana e Ouro Preto custa mais do que em diversas das maiores cidades de Minas Gerais, segundo um ranking de 2025/2026. Os dois municípios históricos aparecem entre os quatro primeiros da classificação estadual. Mariana ocupa o terceiro lugar, com 88,7 pontos, e Ouro Preto está em quarto, com 87,2. Apenas Belo Horizonte, líder com 100 pontos, e Nova Lima, com 93,4, aparecem à frente. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/mariana-tem-3o-maior-custo-de-vida-de-minas-ouro-preto-aparece-em-4o/

Empreenda Lafaiete chega à 3ª edição

O Empreenda Lafaiete chega à terceira edição no dia 22 de setembro, às 19h, no Espaço Splendor, com o tema “Importação & Negócios Digitais”. O encontro pretende fortalecer o ambiente empresarial de Conselheiro Lafaiete e mostrar caminhos para empresas ampliarem sua atuação. A programação abordará mercado chinês, negociação, comércio eletrônico, marketplaces e gestão. Para Marcelo Alves, presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços (Acias) de Conselheiro Lafaiete e sócio-fundador da Solver Group, a cidade tem potencial para criar e expandir grandes negócios. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/50717-empreenda-lafaiete-chega-a-3-edicao-com-foco-em-importacao-e-negocios-digitais

JF Sabor 2026 começa nesta sexta com 68 receitas

A 24ª edição do JF Sabor começa na próxima sexta-feira (18) com 68 receitas inéditas criadas por 55 estabelecimentos de Juiz de Fora e região. Com o tema “Liberdade”, o festival promovido pela Abrasel Zona da Mata segue até 1º de novembro e terá mais de 60 pontos de degustação. Além de estabelecimentos de Juiz de Fora, participam casas de Ibitipoca, São João Nepomuceno e Bicas. Entre as novidades deste ano estão a criação da categoria de panificação e a inclusão do JF Saborzinho na programação oficial, workshops gratuitos no Mercado Municipal e outros. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/17-09-2026/jf-sabor-2026-comeca-nesta-sexta-com-68-receitas-ineditas-em-juiz-de-fora-confira-todos-os-pratos.html