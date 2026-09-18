Entidade reúne presidentes de 54 sindicatos empresariais para apresentar demandas do comércio, serviços e turismo aos candidatos ao Governo de Minas; presidente da Federação lamentou ausência do candidato do Republicanos

A ausência de Cleitinho Azevedo (Republicanos) em um encontro com representantes do setor produtivo provocou uma manifestação do presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato. O candidato era esperado na tarde desta quinta-feira (17/9) para participar da rodada de reuniões promovida pela entidade com os candidatos ao Governo de Minas Gerais.

A iniciativa reúne os presidentes dos 54 sindicatos empresariais do comércio de bens, serviços e turismo para apresentar as principais demandas do segmento, ouvir as propostas dos candidatos e entregar a Agenda Estadual do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais.

Os encontros fazem parte de uma agenda de diálogo institucional do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais com os candidatos que disputam o Governo de Minas.

Já participaram da rodada Alexandre Kalil (PDT), Mateus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB). Patrus Ananias (PT) confirmou participação para o dia 24 de setembro, encerrando a programação de encontros.

Cleitinho não participa de encontro previsto para esta quinta-feira

A programação desta quinta-feira previa dois encontros na Federação. Pela manhã, a entidade recebeu Gabriel Azevedo. À tarde, estava prevista a participação de Cleitinho, mas o candidato informou que não compareceria à agenda.

A ausência provocou manifestação de Nadim Donato, que destacou a importância da presença dos candidatos para que os representantes empresariais possam apresentar diretamente as demandas do setor e conhecer os compromissos assumidos pelas candidaturas.

“Hoje, nós escolhemos dois candidatos para estar conosco, mas infelizmente, com muita tristeza, a Federação não irá receber o candidato Cleitinho. Representamos cerca de 800 mil empresas, vários funcionários e uma parcela significativa do PIB mineiro, e nós precisaríamos que ele nos ouvisse”, afirmou.

Segundo Donato, o objetivo dos encontros é justamente garantir espaço para o diálogo entre os candidatos e os representantes dos setores de comércio, serviços e turismo.

“Independentemente da posição dele, mesmo que seja a favor de acabar com a escala 6x1, por exemplo, ele teria que pelo menos nos ouvir. É simplesmente não atender o anseio de uma entidade tão importante”, acrescentou.

Agenda reúne prioridades do setor

A Agenda Estadual do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, elaborada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, consolida as prioridades do setor e é entregue aos candidatos como contribuição ao debate sobre o desenvolvimento econômico do Estado.

Mais do que uma rodada de encontros, a iniciativa busca estabelecer uma interlocução direta entre os representantes empresariais e os candidatos que pretendem conduzir Minas Gerais nos próximos anos, levando ao debate eleitoral as demandas de empresários de diferentes regiões e segmentos.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) representa o setor de comércio de bens, serviços e turismo no estado e reúne 54 sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Nadim Elias Donato Filho e atua na representação das demandas do empresariado junto ao poder público e à sociedade.

Outra atribuição da Federação é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das instituições oferece serviços voltados a comerciários, empresários e à comunidade.

Desde 2022, a Federação tem ampliado sua participação na agenda pública, promovendo discussões sobre a importância do setor para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A entidade também atua em parceria com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) na defesa dos interesses do segmento nas esferas municipal, estadual e federal.

Com 87 anos de atuação, a Fecomércio MG também trabalha em pautas relacionadas às condições tributárias das empresas, convenções coletivas de trabalho e iniciativas voltadas ao fortalecimento do comércio mineiro.