COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Usina de R$ 439 milhões inaugurada no Jequitinhonha

A multinacional norueguesa de energias renováveis Scatec inaugurou oficialmente, na quarta-feira (16), a usina solar Rio Urucuia, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O empreendimento recebeu investimento superior a R$ 439 milhões e tem capacidade instalada de 142 megawatts (MW). Rio Urucuia é a terceira usina solar da Scatec no Brasil e a primeira da companhia em Minas Gerais. De acordo com a empresa, também é o primeiro empreendimento brasileiro do gênero no qual a multinacional detém integralmente o capital. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br

Montes Claros inaugura Centro de Cirurgia

No mês em que completa 155 anos de história, a Santa Casa Montes Claros inicia uma nova etapa de expansão e inovação com a incorporação do Hospital da Plástica. A unidade passa a funcionar como Centro Avançado de Cirurgia Santa Casa Montes Claros, ampliando a capacidade assistencial e incorporando tecnologias de alta complexidade. A nova estrutura mantém a trajetória construída pelo Hospital da Plástica desde 2016 e passa a integrar a estrutura assistencial da Santa Casa Montes Claros. Entre os destaques para o local está a implantação da cirurgia robótica na unidade. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/santa-casa-montes-claros-inaugura-centro-avancado-de-cirurgia/

Caratinga regulamenta escritórios compartilhados

Caratinga passou a contar com regras específicas para o funcionamento de escritórios compartilhados, coworkings e escritórios virtuais, além da utilização compartilhada de endereços comerciais, administrativos ou fiscais. A Lei nº 4.174/2026 foi sancionada no dia 14 de setembro. A legislação estabelece que um mesmo endereço poderá ser utilizado por diferentes empresas ou profissionais, desde que exista vínculo contratual com o prestador do serviço, a atividade seja compatível com a legislação urbanística e de licenciamento e sejam cumpridas as exigências cadastrais e tributárias. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2026/regional/caratinga-regulamenta-funcionamento-de-escritorios-compartilhados-e-virtuais/

Teófilo Otoni tem festival gastronômico

O Festival Teófilo Otoni Gastronomia em Foco chega à terceira edição neste sábado (19), no Parque de Exposições da Pampulhinha, com entrada gratuita das 11h às 22h. O evento reúne gastronomia, música e entretenimento durante todo o dia, com o anúncio dos destaques da temporada 2026 do concurso gastronômico. Os vencedores serão definidos a partir da soma dos votos dos jurados e do público, nas categorias Atendimento, Sabor, Drink e Experiência Gastronômica. A premiação reconhece os estabelecimentos que mais se destacaram ao longo da temporada. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=35288

Micros abriram 7.936 vagas em julho

As micro e pequenas empresas (MPEs) foram responsáveis por todo o saldo positivo de empregos formais gerado em Minas Gerais em julho. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), analisados pelo Sebrae Minas, os pequenos negócios abriram 7.936 postos de trabalho, enquanto as médias e grandes empresas registraram saldo negativo de 2.718 vagas. O saldo total do estado foi de 5.218 empregos formais. O resultado representa queda de 75,06% em relação a junho, mas crescimento de 51,27% na comparação com julho de 2025. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/09/16/micro-e-pequenas-empresas-geram-100-do-saldo-positivo-de-empregos-em-mg/

Procon pesquisa combustíveis em Araguari

A Prefeitura de Araguari, por meio do Procon, realizou, no dia 16 de setembro, uma nova pesquisa de preços dos combustíveis comercializados no município. O levantamento foi realizado em 35 postos de diferentes bandeiras e na comparação com o levantamento realizado em 26 de agosto, a gasolina comum apresentou pequena redução, passando de R$ 6,16 para R$ 6,15 por litro. Já a gasolina aditivada subiu de R$ 6,24 para R$ 6,35, enquanto o etanol passou de R$ 3,92 para R$ 3,96. Entre os combustíveis pesquisados, o diesel também apresentou aumento (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/procon-realiza-nova-pesquisa-e-identifica-variacao-nos-precos-dos-combustiveis-em-araguari/