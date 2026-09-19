COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Pouso Alegre terá novo centro de distribuição

Pouso Alegre vai receber um novo centro de distribuição da Shopee. A operação será instalada no Distrito Industrial do município e tem previsão de entrar em funcionamento no início de 2027. A informação sobre o novo empreendimento foi divulgada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa. A nova estrutura terá aproximadamente 14 mil metros quadrados. A Shopee já firmou contrato de locação do imóvel, que anteriormente abrigava um centro de distribuição da Cremer. (Pouso Alegre Em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4742/shopee-tera-novo-centro-de-distribuicao-em-pouso-alegre-com-operacao-prevista-para-2027

Justiça faz intervenção na greve em Nanuque

A greve dos funcionários do Frisa – Frigorífico Rio Doce S.A., iniciada nesta sexta-feira (18), sofreu uma reviravolta após decisão judicial determinar o retorno dos trabalhadores às atividades no prazo de quatro horas. A paralisação ocorreu durante as negociações coletivas entre a empresa e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Nanuque. Antes do movimento, o Frisa havia apresentado uma nova proposta ao sindicato, com reajustes salariais de 5%, 7,5% e 8%, conforme a função, além de melhorias em benefícios como plano de saúde, plano odontológico e ticket-alimentação. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/decisao-judicial-determina-que-funcionarios-do-frisa-retornem-ao-trabalho

Candidatos pressionam prefeitos por apoio

A sucessão ao governo de Minas tem servido de pano de fundo para uma verdadeira corrida dos pretendentes ao Palácio Tiradentes, em busca de apoio dos prefeitos. A situação os deixa em situação delicada, pois não é só o assédio eleitoral, em alguns casos, existe uma certa pressão com promessas de liberação de projetos e verbas, na tentativa de convencer os chefes do Executivo a declararem apoio a muitos dos postulantes. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/principais/candidatos-ao-governo-pressionam-prefeitos-a-procura-por-apoio/

Varginha terá SAF de futebol em 2027

Varginha terá a partir de 2027 um novo clube profissional de futebol, resultado de uma parceria entre a Prefeitura e uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O acordo estabelece a cidade como sede da operação esportiva denominada Minas do Sul, antigo Itabirito Futebol Clube, que reunirá futebol profissional masculino, categorias de base, futebol feminino e iniciativas de formação esportiva. O protocolo de intenções foi assinado pelo prefeito Leonardo Ciacci e pelo diretor da SAF, Maycon Pereira, na sexta-feira, dia 18. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/varginha-receber%C3%A1-novo-clube-profissional-de-futebol-em-2027-com-projeto-de-longo-prazo

Amarantina mantém tradição das Cavalhadas

Amarantina se prepara para mais uma edição de uma das celebrações mais tradicionais do distrito de Ouro Preto. Até a próxima segunda-feira (21), a comunidade recebe a 268ª edição das Tradicionais Cavalhadas e Festa de São Gonçalo, quatro dias de programação que reúnem religiosidade, cultura popular, música e uma tradição mantida por gerações. Durante a festa, as cores azul e vermelho ganham as ruas e representam os dois lados que se enfrentam na Cavalhada: os exércitos Cristão e Mouro. O espetáculo equestre, que combina teatro, cavalaria e elementos da tradição popular, é o momento central da celebração. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/e-neste-fim-de-semana-tradicao-e-cultura-movimentam-amarantina-com-a-268a-edicao-das-cavalhadas/

Servidora cobrava por emissão de identidade

Uma servidora pública estadual foi condenada pela Justiça por cobrar valores indevidos para a emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em Lagoa da Prata. O serviço é gratuito por determinação legal. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, a servidora trabalhava no Posto de Identificação da Delegacia de Polícia Civil do município e exigia e recebia valores para realizar a emissão do documento. Durante a apuração do caso, foram identificadas as cobranças indevidas feitas pela funcionária. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/regional/lagoa-da-prata/servidora-condenada-cobrar-emissao-identidade-lagoa-da-prataservidora-condenada-cobrar-emissao-identidade-lagoa-da-prata/

Fundação reforça compromisso com o SUS

Neste mês de setembro, o Sistema Único de Saúde (SUS) completa mais um ano de história como uma das principais políticas públicas brasileiras de acesso universal à saúde. Nesse cenário, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade filantrópica, se destaca como um pilar essencial para o atendimento ao SUS, por meio do Hospital Márcio Cunha (HMC) e do Hospital Municipal Carlos Chagas (Portal Silmara de Freitas).

https://www.silmaradefreitas.com.br/fsfx-reforca-compromisso-com-o-sus-e-amplia-acesso-a-saude-em-minas-gerais/