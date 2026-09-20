Produtora de lítio brasileira estará entre dez empresas selecionadas para cerimônia em Nova York; companhia completa cinco anos de Nasdaq e levará a fóruns globais modelo de sustentabilidade desenvolvido no Vale do Jequitinhonha

Agência Minera Brasil

A Sigma Lithium foi selecionada pela Nasdaq como uma das dez empresas que participarão da cerimônia do sino durante a Semana do Clima de Nova York, em reconhecimento, segundo a companhia, ao seu modelo de negócios baseado na integração entre sustentabilidade ambiental, inclusão social e geração de valor para os acionistas.

A participação ocorre em um momento simbólico para a mineradora: a Sigma completa cinco anos desde sua listagem na Nasdaq e anuncia ter alcançado 100% de circularidade no tratamento de seus rejeitos, por meio do reprocessamento do material empilhado a seco.

A cerimônia será realizada durante a Semana do Clima de Nova York, que ocorre simultaneamente à abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Além da participação na Nasdaq, a Sigma estará presente em discussões e eventos promovidos por Bloomberg, World Climate Summit, Columbia University e World Economic Forum.

A companhia pretende levar aos fóruns internacionais sua experiência como produtora de lítio no Brasil e participar das discussões sobre segurança energética, industrialização sustentável e construção de cadeias de fornecimento de minerais críticos rastreáveis e responsáveis.

Cinco anos entre a bolsa e a produção

A cerimônia também marca uma mudança significativa de escala da Sigma desde sua entrada no mercado norte-americano.

Quando iniciou a negociação de suas ações nos Estados Unidos, em 2021, a companhia ainda estava na fase de desenvolvimento e pré-construção de seu projeto no Vale do Jequitinhonha. Cinco anos depois, opera o complexo industrial-mineral Grota do Cirilo e se apresenta como a maior produtora industrial de concentrado de óxido de lítio das Américas e responsável pelo quinto maior complexo industrial-mineral de lítio em produção no mundo.

A empresa também destaca ter atravessado os ciclos de volatilidade dos preços do lítio sem realizar diluição de seus acionistas e mantendo geração de fluxo de caixa.

Para Ana Cabral, CEO e copresidente do Conselho de Administração da Sigma Lithium, o momento representa um reconhecimento dessa trajetória.

“Sermos selecionados pela Nasdaq para tocar o sino de encerramento durante a Semana do Clima da ONU é um reconhecimento da trajetória única da Sigma Lithium. Ao longo dos últimos cinco anos, criamos uma onda de prosperidade para as comunidades ao nosso redor e hoje somos responsáveis por 19 mil postos de trabalho e 80 mil familiares. Construímos o quinto maior complexo industrial mineral de lítio do mundo e nos tornamos o maior produtor de óxido de lítio das Américas”, afirmou.

Ana Cabral também relacionou a evolução da companhia à capacidade de atravessar mudanças no mercado internacional e no ambiente geopolítico.

“Navegamos com resiliência os ciclos voláteis dos preços do lítio sem diluir nossos acionistas, ao mesmo tempo em que conduzimos diplomaticamente nossos negócios em meio à polarização política democrática doméstica, à geopolítica multipolar e ao aumento dos custos de combustíveis decorrente de guerras internacionais. Temos imenso orgulho de nossa equipe, que trabalha incansavelmente desde nossa listagem inaugural nos Estados Unidos com o propósito de dividir nossa prosperidade com nossos vizinhos no Vale do Lítio.”

100% de circularidade

Outro ponto que a Sigma levará à Semana do Clima de Nova York é o avanço de sua estratégia ambiental. A companhia informa ter atingido o marco de 100% de circularidade por meio do reprocessamento dos rejeitos anteriormente empilhados a seco.

A estratégia integra o modelo denominado “Lítio Quíntuplo Zero”. A operação não utiliza barragens de rejeitos nem água potável ou produtos químicos nocivos no beneficiamento, utiliza eletricidade 100% renovável e, segundo a companhia, acumula mais de três anos sem acidentes de trabalho com afastamento.

A planta industrial Cleantech de Grota do Cirilo foi concebida com empilhamento a seco e reutilização de 100% da água utilizada no processo industrial.

O modelo ambiental deverá fazer parte da contribuição da companhia aos debates internacionais sobre como ampliar a produção dos minerais necessários à transição energética com respeito ao meio ambiente e às comunidades locais.

Prosperidade no Vale do Jequitinhonha

A Sigma também pretende apresentar em Nova York os resultados de seus programas sociais no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a companhia, suas atividades estão relacionadas atualmente a 19 mil postos de trabalho, alcançando cerca de 80 mil familiares distribuídos por 12 municípios da região.

Entre os programas citados pela empresa está o Dona de Mim, que beneficiou cerca de 2 mil mulheres com empreendedorismo e microcrédito. O programa Zero Seca implantou mais de 1.400 sistemas de irrigação para agricultura de subsistência a partir da captação e armazenamento de água da chuva.

A companhia afirma ainda ter levado acesso à água potável a 100% da comunidade vizinha por meio do programa Água para Todos e reformado escolas e creches, com cerca de 500 crianças beneficiadas por ações educacionais e extracurriculares.

A experiência social e ambiental do Vale do Jequitinhonha será apresentada pela Sigma nos encontros de Nova York para sustentar uma das mensagens que a companhia pretende apresentar à comunidade internacional: a de que a industrialização dos minerais críticos pode funcionar também como instrumento de desenvolvimento econômico das regiões produtoras.

Com capacidade nominal atual de 330 mil toneladas anuais de concentrado de óxido de lítio, a Sigma planeja ainda construir duas plantas industriais adicionais em Minas Gerais, o que poderá elevar sua capacidade anual para 830 mil toneladas.

A presença na Semana do Clima de Nova York ocorre poucas semanas depois de a companhia ampliar sua presença internacional no mercado de capitais com a entrada na Australian Securities Exchange (ASX). O movimento reforça uma estratégia que combina a expansão da escala industrial no Vale do Jequitinhonha com maior presença da Sigma nos mercados internacionais especializados em mineração e lítio.