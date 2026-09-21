



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Preço do suíno cai 32% em Minas

Em 2026, a suinocultura de Minas Gerais enfrenta margens pressionadas, após encerrar o ano anterior com lucro líquido médio de 19%. O excesso de oferta derrubou os preços para patamares inferiores ao custo de produção e desestimulou o setor. Em 17 de setembro, o quilo do animal vivo era negociado a R$ 5,80, ante R$ 8,50 no mesmo período de 2025. Apesar da recuperação em relação aos R$ 5,30 registrados na semana anterior, o valor permanece abaixo do custo médio, estimado em R$ 6,00 por quilo. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/preco-suino-recua-forum-suinocultura-minas/





Porto Seco investe R$ 70 milhões e amplia estrutura

O Porto Seco Sul de Minas está ampliando a sua estrutura com investimentos da ordem de R$ 70 milhões, superando os R$ 50 milhões investidos até o momento. A expansão deve permitir a capacidade de armazenagem de cerca de 2 milhões de sacas de café e incorporar novos equipamentos e infraestrutura para preparação dos grãos antes de sua exportação. Atualmente, a estrutura atende ao café em fase de armazenagem, com capacidade para aproximadamente 600 mil sacas. Com a ampliação, esse volume deverá dobrar e até triplicar. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/porto-seco-investe-mais-de-r-70-milh%C3%B5es-e-amplia-estrutura-para-2-milh%C3%B5es-de-sacas-de-caf%C3%A9-em-vargi





Inadimplência: 24 mil cortes de água em Uberaba

A Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) já realizou 24.251 cortes no fornecimento de água por falta de pagamento em Uberaba neste ano. O balanço, referente ao período de janeiro a 13 de setembro, representa aproximadamente 82% das 29.668 suspensões registradas durante todo o ano de 2025. Os números mostram a dimensão da inadimplência no município, que chega a movimentar milhões de reais em contas não pagas. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/cidade/codau-ja-soma-mais-de-24-mil-cortes-de-agua-por-falta-de-pagamento-em-uberaba-1.667169





Câmara de Sete Lagoas lança aplicativo

Desde 1º de setembro, a Rádio Câmara de Sete Lagoas disponibiliza gratuitamente seu aplicativo oficial para dispositivos Android e iOS. A ferramenta permite acompanhar a programação da emissora, consultar informações sobre os conteúdos transmitidos e acessar o WhatsApp da Rádio Câmara. O aplicativo foi desenvolvido pelo setor de Tecnologia da Informação (TI), em parceria com a Comunicação Institucional da Câmara. Com foco em usabilidade e inclusão digital, a interface do aplicativo foi desenhada para atender desde crianças a idosos, além de apresentar leveza e segurança para rodar em diferentes modelos de smartphones. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/radio-camara-de-sete-lagoas-lanca-aplicativo-oficial-para-celulares





Nova ETE de Viçosa vai entrar em operação

Depois de mais de uma década marcada por paralisações, problemas técnicos, revisão de projetos e mudanças no cronograma, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barrinha entra, finalmente, na etapa considerada decisiva para que Viçosa passe a tratar parte de seu esgoto. Segundo informações repassadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), a obra está 91,41% concluída e a expectativa é de que a estação entre em efetivo funcionamento até dezembro, quando termina o atual contrato com a empresa responsável pela execução. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/ete-barrinha-chega-a-reta-final-e-deve-comecar-a-tratar-esgoto-em-dezembro





Cesama avança na despoluição do Rio Paraibuna

A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) iniciou a implantação de uma nova Estação Elevatória de Esgoto (EEE) no bairro Ponte Preta, localizado na Zona Norte de Juiz de Fora. O projeto integra o cronograma ambiental de despoluição da bacia do Rio Paraibuna e visa impedir o descarte irregular de efluentes sem tratamento no curso d'água em Minas Gerais. A nova unidade terá a função técnica de recolher e bombear os dejetos gerados na comunidade diretamente para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barbosa Lage. Atualmente, os operários concentram as frentes de trabalho na construção do poço de areia e do poço de sucção, com entrega definitiva prevista para dezembro de 2026. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/cesama-avanca-na-despoluicao-do-rio-paraibuna-com-nova-elevatoria-de-esgoto-no-bairro-ponte-preta