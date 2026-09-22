COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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JF aponta os desafios na área da saúde

Fortalecer a rede regional, financiar mais leitos e equipamentos e garantir o funcionamento da regulação estão entre as principais expectativas da área da Saúde em Juiz de Fora para o próximo Governo de Minas. Dois projetos concentram parte dessas cobranças: a adaptação do antigo Hospital Regional para receber o novo HPS – Hospital de Pronto Socorro – e a reabertura do pronto-socorro do Hospital Regional Doutor João Penido. No caso do novo HPS, o próximo governador deverá dar continuidade ao repasse dos recursos estaduais previstos para a obra, acompanhada de perto pela Justiça. Juiz de Fora é polo de uma macrorregião que atende cerca de 94 municípios e aproximadamente dois milhões de habitantes. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/eleicoes-2026/20-09-2026/governo-minas-obras-novo-hps-desafios-saude.html

Prefeito e vice de Grupiara deixam cargos

O município de Grupiara passou na sexta-feira, 18, por uma mudança no comando do Poder Executivo após a cassação dos mandatos do prefeito Rogério Honorato Machado e do vice-prefeito Ismar José Leandro. A Câmara Municipal convocou uma reunião extraordinária para as 13h30 para formalizar a vacância dos cargos e os atos necessários à transição temporária da administração municipal. Em julho deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) manteve, por unanimidade, a decisão da 110ª Zona Eleitoral que cassou os diplomas de Rogério e Ismar por abuso de poder político. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/prefeito-e-vice-de-grupiara-deixam-cargos-nesta-sexta-feira-apos-cassacao-mantida-pelo-tre-mg-2/

Ferrovia Vitória Minas recebe ações de segurança

A Vale realiza uma série de ações educativas sobre segurança ferroviária em municípios ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas. As atividades integram o Movimento Nacional de Segurança Ferroviária, e buscam reforçar orientações para pedestres, ciclistas e motoristas sobre comportamentos seguros nas proximidades da ferrovia. Para Stan Klein, gerente-geral de Territórios Sudeste da Vale, o diálogo permanente com moradores, motoristas, ciclistas e pedestres é fundamental para fortalecer a convivência harmônica com a ferrovia. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/vale-leva-acoes-de-seguranca-ferroviaria-a-municipios-ao-longo-da-estrada-de-ferro-vitoria-a-minas/

Justiça já indeferiu cerca de 1,2 mil registros

A Justiça Eleitoral já indeferiu cerca de 1,2 mil registros de candidaturas para as eleições gerais de outubro. Segundo dados do sistema de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 335 registros foram indeferidos definitivamente, enquanto outros 869 ainda podem ser contestados por meio de recursos às instâncias superiores. Ao todo, foram apresentados aproximadamente 20,9 mil pedidos de registro de candidatura em todo o país. De acordo com o TSE, cerca de 99% dos pedidos já foram analisados pela Justiça Eleitoral. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/09/21/justica-eleitoral-ja-indeferiu-cerca-de-12-mil-registros-de-candidaturas/

Começa duplicação de trecho da BR 040

Quem trafega pela BR-040, em Congonhas, começará a perceber, a partir desta segunda-feira, dia 21, uma movimentação maior de máquinas e equipes no trecho onde está prevista a primeira etapa de duplicação da concessão. Entre os quilômetros 602 e 612, entre o bairro Pires e as proximidades do Viaduto do Profeta, a EPR Via Mineira avança com os serviços de preparação para a intervenção, com a ampliação das frentes de trabalho. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/50780-br040-maquinas-e-novas-frentes-de-trabalho-comecam-a-movimentar-trecho-que-sera-duplicado-em-congonhas

Atletas de Muzambinho vencem Hybrid Run

Dois atletas de Muzambinho conquistaram um título importante no último sábado (19), em Ribeirão Preto. Rapha Pelicano e Giuliana Borelli foram campeões da primeira edição da RP Hybrid Run, competição inspirada no formato Hyrox e que reuniu corrida e exercícios funcionais em uma mesma prova. A competição colocou os participantes diante de diferentes desafios ao longo do percurso. Entre os trechos de corrida, os atletas precisaram realizar exercícios que exigem força, resistência e condicionamento físico.

https://muzambinho.com.br/2026/09/22/muzambinhenses-conquistam-titulo-na-primeira-competicao-de-hyrox-realizada-em-ribeirao-preto/