COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Guerra no Irã atrapalha município mineiro

A guerra no Irã, a milhares de quilômetros de Minas Gerais, começou a produzir efeitos diretos nas contas públicas de Tapira, no Triângulo Mineiro. A redução das operações ligadas à produção de fertilizantes derrubou os royalties da mineração recebidos pelo município e colocou o orçamento local sob forte pressão. O impacto chama atenção pelo peso que a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) possui nas finanças da cidade. Para 2026, Tapira projetou receita de R$ 93,5 milhões, sendo R$ 20 milhões provenientes apenas da CFEM. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/guerra-ira-contas-publicas-tapira-triangulo-mineiro/

Vereador de Itaúna condenado por injúria

O vereador Guilherme Rocha, de Itaúna, foi condenado em primeira instância pelo crime de injúria após fotografar uma professora aposentada de 69 anos que acompanhava uma reunião na galeria da Câmara Municipal. A sanção fixada pela Justiça é de 90 dias-multa — montante estimado em cerca de R$ 19,8 mil, tomando como base o subsídio do parlamentar à época. A a idosa assistia à sessão plenária quando foi registrada em um ângulo que expunha sua postura sentada. Antes de enviar o registro em um grupo de mensagens do WhatsApp, o vereador adicionou o desenho de um coração sobre a região das pernas da mulher. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitauna.com.br/justica-condena-parlamentar-de-itauna-por-injuria-apos-foto-constrangedora-de-aposentada-no-plenario

Eleições: fazendeiros de Padre Paraíso apostam fazenda

Dois fazendeiros de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, publicaram um vídeo nas redes sociais em que fazem uma aposta relacionada ao resultado das Eleições 2026: eles apostam uma propriedade rural de 18 alqueirões, localizada no município de Jequitinhonha e, conforme relatado no vídeo, escriturada e com valor de mercado superior a R$ 3 milhões. A aposta está relacionada ao resultado da disputa pela Presidência da República entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. O vídeo foi publicado e compartilhado nas redes sociais, onde a aposta chamou a atenção pelo alto valor envolvido. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/regional/fazendeiros-de-padre-paraiso-apostam-fazenda-de-r-3-milhoes-em-vitoria-de-flavio-bolsonaro-contra-lula/

TJMG condena em definitivo ex-prefeito

Acabaram os recursos. Em 17 de julho de 2026, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais certificou o trânsito em julgado da condenação de Hamilton Rômulo de Menezes Carvalho, ex-prefeito de Belo Oriente, pelo crime de prevaricação. Antes disso, o processo chegou ao Supremo Tribunal Federal, que o devolveu ao TJMG. Em maio deste ano, o tribunal mineiro negou seguimento ao último recurso da defesa. Não cabe mais recurso ao STJ nem ao STF: a condenação é definitiva. Com isso, Hamilton está com os direitos políticos suspensos. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/tjmg-condena-em-definitivo-ex-prefeito-hamilton-por-retaliar-laboratorio-que-negou-dinheiro-para-sua-campanha/

Viçosa terá guarda em janeiro

A Prefeitura de Viçosa informou que pretende efetivar a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) nas ruas da cidade até janeiro de 2028, quando os trabalhos dos profissionais já devem ter sido iniciados. Publicada na última semana no Diário Oficial e assinada no dia 11 de setembro, a Lei Municipal nº 3.304/2026, que cria oficialmente a GCM de Viçosa, foi tema de um encontro com políticos municipais e a imprensa no gabinete do prefeito Ângelo Chequer. A solenidade foi realizada para confirmar a assinatura de sanção da medida. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/prefeitura-preve-inicio-da-gcm-de-vicosa-em-janeiro-de-2028

Patos faz Movimento pela Paz no Trânsito

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (Settram) deu início às atividades da Semana Nacional do Trânsito e realizou, na manhã de domingo (20/9), o lançamento do 1º Movimento Patense pela Paz no Trânsito. Segundo a prefeita Sandra Gomes, o mesmo trabalho é desenvolvido nas escolas do município e integra as ações de educação promovidas para estimular comportamentos mais seguros entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A prefeita afirmou que Patos de Minas possui cerca de 130 mil veículos registrado se destacou que o fluxo diário nas ruas é ainda maior devido à circulação de pessoas de outros municípios. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/prefeitura-lanca-1o-movimento-patense-pela-paz-no-transito/