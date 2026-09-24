Presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac passa a integrar a diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no mandato de 19 de novembro de 2026 a 18 de novembro de 2030

O muzambinhense Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, foi eleito um dos vice-presidentes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A eleição ocorreu na manhã desta quarta-feira (23) e definiu a nova Diretoria e o Conselho Fiscal da entidade para o mandato de 19 de novembro de 2026 a 18 de novembro de 2030.

As federações estaduais e as federações nacionais filiadas à CNC participaram da escolha. Em chapa única, José Roberto Tadros foi reeleito presidente da Confederação, enquanto Nadim Donato passou a integrar a diretoria como um dos vice-presidentes.

A nova composição reúne representantes das federações que integram o sistema de representação do comércio de bens, serviços e turismo no país e terá a responsabilidade de conduzir a entidade pelos próximos quatro anos.

A eleição também amplia a participação de Minas Gerais na estrutura nacional de representação empresarial, com a presença de Nadim Donato em uma das posições da diretoria da CNC.

Representação de Minas Gerais

Para Nadim Donato, assumir a vice-presidência representa, além de uma responsabilidade nacional, uma oportunidade de levar para as discussões da entidade as demandas e particularidades do setor produtivo mineiro.

“Representar Minas Gerais na CNC é uma responsabilidade que ultrapassa a dimensão institucional. Minas tem uma economia diversa, uma forte presença do comércio, dos serviços e do turismo e uma realidade empresarial que precisa estar presente nas discussões nacionais. Quero contribuir para que essa experiência mineira esteja cada vez mais integrada às decisões da CNC e, ao mesmo tempo, fortalecer a interlocução entre o Estado e a Confederação”, afirma.

À frente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac há quatro anos, Nadim Donato tem participado da articulação institucional em torno de temas relacionados ao ambiente de negócios, ao desenvolvimento econômico e à atividade empresarial em Minas Gerais.

Com a vice-presidência da CNC, sua atuação passa a integrar a estrutura nacional da entidade, levando também a perspectiva de um dos principais mercados estaduais do país.

Nova diretoria assume em novembro

A reeleição de José Roberto Tadros mantém a continuidade da presidência da CNC para o novo ciclo de quatro anos.

A nova Diretoria e o Conselho Fiscal assumirão oficialmente os mandatos em 19 de novembro de 2026, com vigência até 18 de novembro de 2030.

Sobre o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac

O Sistema Fecomércio MG é formado pela Fecomércio MG, pelo Sesc em Minas e pelo Senac em Minas, em parceria com os Sindicatos Empresariais, e integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Por meio da cooperação estratégica entre essas instituições, a atuação do Sistema tem como objetivo fortalecer o comércio mineiro e contribuir para o desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais.

O escopo de atividades também inclui a capacitação profissional e a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo, incluindo dependentes, por meio de serviços de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Ação Social.

O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac atua na defesa dos interesses de empresas, trabalhadores e trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais. As três instituições oferecem soluções voltadas ao desenvolvimento, à redução de custos, à capacitação e à qualidade de vida, contribuindo para a performance e a competitividade das empresas parceiras.