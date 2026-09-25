COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Turismo mineiro ganha força

Minas Gerais está transformando sua diversidade cultural, gastronômica, histórica e natural em oportunidades de negócios e desenvolvimento econômico. Dos cafés especiais do Sul de Minas aos queijos artesanais da Serra da Canastra, passando pelo turismo religioso, pelas riquezas do Vale do Jequitinhonha e pelas experiências de afroturismo, o estado amplia sua presença no mercado turístico nacional com produtos que valorizam a identidade de cada região. Com investimentos de R$ 21 milhões, a iniciativa contabiliza 245 experiências turísticas criadas, 21 destinos estruturados e 570 empresas atendidas, com crescimento médio de 22% no faturamento dos empreendimentos participantes. (Minas Conexão)

https://minasconexao.com.br/turismo-mineiro-ganha-forca-com-245-novas-experiencias-e-crescimento-de-22-no-faturamento-das-empresas/

Cooperativa capacita sucessão familiar

A sucessão familiar está entre os desafios do campo diante das mudanças no perfil etário dos trabalhadores da agropecuária brasileira. Para apoiar a preparação de jovens produtores que darão continuidade aos negócios familiares, a Cooxupé e a JDE Peet’s criaram o projeto “Gerações do Café: Semeando um Futuro Sustentável”. A iniciativa pretende capacitar 700 cafeicultores ao longo de cinco anos em gestão, agricultura regenerativa, cooperativismo, liderança e inovação. (Muzambinho.Com)

https://muzambinho.com.br/2026/09/24/cooxupe-e-jde-peets-criam-projeto-voltado-a-sucessao-familiar-na-cafeicultura/

Justiça suspende retirada de famílias da ferrovia

A Justiça concedeu uma liminar que suspende os processos de reintegração de posse e outras ações que poderiam resultar na remoção de moradores instalados próximos à linha férrea que corta Arcos, no Centro-Oeste de Minas. A decisão atende a um pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que ingressou com uma Ação Civil Pública para tratar de forma coletiva a situação das famílias que vivem na faixa de domínio e na faixa não edificável da ferrovia. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/justica-suspende-processos-que-poderiam-retirar-familias-da-margem-da-ferrovia-em-arcos

Cefet Varginha sse transforma em universidade federal

Varginha passa a contar oficialmente com um campus da Universidade Federal de Ciência e Inovação de Minas Gerais (UFCI-MG). A mudança ocorre após a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais em universidade federal, consolidada pela Lei nº 15.521, de 24 de setembro de 2026. A nova universidade mantém a estrutura e as atividades desenvolvidas pelo Cefet-MG. Em Varginha, isso significa a continuidade dos cursos técnicos e de graduação já oferecidos gratuitamente, além da perspectiva de ampliação da oferta acadêmica nos próximos anos. (Varginha Digital)

https://varginhadigital.com.br/noticias/noticias-de-varginha/varginha-campus-universidade-federal-ufci-mg/

Mineiro assume comando na Stellantis

O mineiro Márcio de Lima Leite, que construiu uma carreira de mais de duas décadas na Stellantis e presidiu a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), acaba de assumir um novo desafio: liderar as áreas institucionais do grupo na América Latina. O anúncio foi feito nesta semana pelo presidente e COO da Stellantis para a América do Sul, Herlander Zola, a quem o executivo passará a se reportar diretamente. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/velocidade/marcio-lima-assume-comando-das-areas-institucionais-da-stellantis/

Valadares terá desconto de até 50% na água

Ter até 50% de desconto na conta de água e esgoto pode fazer uma diferença importante no orçamento das famílias. Na cidade, esse benefício é garantido pela Águas de Valadares por meio da Tarifa Social destinada a famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. Para assegurar que o benefício chegue a quem realmente tem direito, a Águas de Valadares reforça as orientações sobre os critérios e os documentos necessários para solicitar o cadastro. A Tarifa Social está amparada pela Lei Federal 14.898/2024 e Resolução 140/2024 da Agência Reguladora Aris-MG. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/conta-de-agua-pode-ter-ate-50-de-desconto-para-clientes-aptos-a-tarifa-social/