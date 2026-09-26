COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Fecomércio apresenta agenda a candidatos

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) apresentou aos candidatos ao governo estadual uma agenda com propostas voltadas ao desenvolvimento econômico, à competitividade das empresas e à geração de oportunidades em Minas Gerais. A iniciativa reuniu representantes dos 54 sindicatos patronais filiados à entidade em uma rodada de encontros institucionais realizada nos meses de agosto e setembro de 2026. (Folha Patense)

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Poder de influência dos candidatos a vice

Se a eleição ao governo de Minas será definida ainda no primeiro turno é uma indagação recorrente nos meandros políticos. Para além dessa possibilidade, a campanha eleitoral de 2026 já registrou o protagonismo dos candidatos que concorrem ao posto de vice-governador, especialmente nas chapas de Mateus Simões, Patrus Ananias e Cleitinho Azevedo. Uma informação sobre o companheiro de chapa de Cleitinho, o ex-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e ex-prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão: ao longo do embate político enfrentado pela dupla, muitas foram as vezes em que os conselhos de Falcão contribuíram para o êxito de Cleitinho. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/principais/poder-de-influencia-dos-candidatos-ao-cargo-de-vice-governador-2026/

Agro em Ação reúne mais de 1.500 produtores

Passos recebeu na tarde da última quinta-feira (24) a terceira etapa do Agro em Ação 2026, circuito promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) em parceria com os sindicatos de produtores rurais. Mais de 1.500 pessoas, entre produtores, dirigentes sindicais e lideranças do setor, vieram de vários municípios da região. Com as edições anteriores em Teófilo Otoni e Muriaé, o circuito já passa de 4 mil participantes. Ainda estão previstas etapas em Uberaba, Montes Claros e Belo Horizonte. (Observo)

https://www.observo.com.br/agro-em-acao-reune-mais-de-1500-produtores-em-passos

Expometal com foco em negócios e oportunidades

Cerca de quatro mil visitantes são esperados na 5ª Expometal – Feira Metalmecânica do Vale do Aço que começa na próxima segunda-feira (28/9), em Ipatinga. Com o tema “Conexões que geram negócios”, o evento segue até 1º de outubro, no Centro Integrado Sesi Senai Fiemg. A feira, com programação gratuita mediante inscrição no Sympla, é realizada pelo Sindimiva, Sebrae Minas, Fiemg Regional Vale do Aço, IEL e APL Metalmecânico. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/expometal-comeca-na-proxima-segunda-feira-28-9-com-foco-em-negocios-e-oportunidades-para-a-industria-do-vale-do-aco/

Empresas de Juruaia apresentam novas coleções

Apresentar novas coleções a compradores de diferentes mercados e ampliar os canais de comercialização. Este é o objetivo das empresas Brilho Mulher, Donna Dolce, Íntima Passion e Nuance Lingerie, de Juruaia, durante a participação no Integra Moda Negócios 2026, nos dias 29 e 30 de setembro, na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte. As marcas, que integram um dos principais polos de moda íntima do estado, vão apresentar seus produtos a lojistas de diversas regiões do país interessados em ampliar o portfólio de produtos mineiros e estabelecer novas parcerias. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/empresas-de-juruaia-apresentam-novas-colecoes-de-moda-intima-no-integra-moda-negocios-em-belo-horizonte/

Sete Lagoas licita concessão do Parque da Cascata

A Prefeitura de Sete Lagoas lançou novo chamamento público para a concessão de espaços do Parque da Cascata; desta vez, a licitação abre espaço para a participação de empresas privadas. As propostas podem ser feitas até o dia 16 de novembro. A vencedora da concorrência fará a gestão, operação, manutenção, conservação e exploração das áreas do parque, sem ônus para o município. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/prefeitura-abre-nova-licitacao-para-concessao-de-areas-do-parque-da-cascata/

Comitê de Terras Raras reúne Executivo e Legislativo

O Comitê de Terras Raras da Prefeitura de Poços de Caldas realizou mais uma reunião para tratar de temas relacionados aos minerais críticos e às perspectivas de desenvolvimento do setor no município e na região. O encontro contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Douglas de Souza, e de Luís Phelipe Campos Cordeiro. A reunião foi realizada como uma iniciativa conjunta entre o Executivo e o Legislativo Municipal, com o objetivo de ampliar o acesso a informações sobre o tema e promover transparência para a comunidade. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/09/24/comite-de-terras-raras-reune-executivo-e-legislativo-para-ampliar-transparencia-e-discutir-desenvolvimento-regional/