COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Demanda impulsiona biodiesel em Montes Claros

O crescimento acelerado da demanda internacional por fontes limpas de energia projeta a produção global de biocombustíveis para um salto expressivo de mais de 70% ao longo desta década. Nesse cenário de transição energética mundial e busca por metas de descarbonização, o Norte de Minas Gerais consolida sua posição estratégica. A Petrobras, por meio de sua subsidiária Petrobras Biocombustível (PBio), estuda um plano de investimentos estruturantes estimado em R$ 300 milhões para ampliar e modernizar a usina de biodiesel instalada em Montes Claros, visando atender aos novos patamares de mistura obrigatória no combustível e às exigências do mercado externo. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/demanda-global-impulsiona-biodiesel-em-montes-claros/

Trend Connection reúne nomes da moda

Posicionamento de marca, novas oportunidades de mercado e estratégias para aumentar as vendas foram alguns dos temas discutidos na 5ª edição do Trend Connection, realizada na última quinta-feira (24), na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte. O evento, que contou com apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, reuniu empreendedores, profissionais da moda e representantes da economia criativa. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/09/25/trend-connection-reune-nomes-da-moda-e-empreendedores-em-bh/

Hospital de Teófilo Otoni chega a 100 leitos

O Hospital de Teófilo Otoni alcançou a marca de 100 leitos em operação, cumprindo a etapa prevista no cronograma de abertura escalonada da unidade. O avanço representa um novo patamar de capacidade assistencial para Teófilo Otoni e para a Macrorregião Nordeste, com ampliação integrada da oferta de internação clínica, cirúrgica e de cuidados intensivos. Na sexta-feira (25), a evolução do hospital foi apresentada ao secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, durante visita institucional à unidade. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=35421

Hospital universitário vai abrir UTI

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei, em Divinópolis, prepara a abertura de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto com 10 leitos de alta tecnologia. A estrutura está equipada para atender pacientes críticos e aguarda a habilitação do município para iniciar oficialmente o funcionamento. A abertura da UTI faz parte da segunda fase de ativação do hospital, prevista para ocorrer até dezembro. A nova estrutura amplia a capacidade de atendimento de média e alta complexidade na macrorregião Centro-Oeste de Minas Gerais. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/hospital-universitario-ufsj-uti-10-leitos-divinopolis/

Instituições federais visitam terras raras

O Projeto Colossus, da Viridis, vem se consolidando como um dos projetos de terras raras mais relevantes em desenvolvimento no mundo. Nas últimas semanas, a empresa recebeu representantes de importantes instituições federais em agendas voltadas ao conhecimento do projeto, às tecnologias em desenvolvimento em Poços de Caldas e ao potencial da cadeia brasileira de terras raras. (Poços.Com)

https://pocoscom.com/instituicoes-federais-realizam-visitas-estrategicas-na-viridis/

Salão de Humor de Caratinga fortalece tradição

De 19 a 25 de outubro, Caratinga será palco do 21º Salão Internacional de Humor de Caratinga, com exposição de cartuns e caricaturas na Praça Cesário Alvim. O tema central desta edição é “Profissionais da Imprensa”. Realizado pelo cartunista e produtor cultural Edra (Elcio Danilo Russo Amorim), por meio da Estação Cultural de Caratinga, com apoio da Prefeitura de Caratinga, o Salão reúne trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros. Este ano, o evento recebeu inscrições de cartunistas de quase todo o Brasil e de mais de 49 países. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/salao-de-humor-de-caratinga-fortalece-tradicao-de-sua-conexao-com-artistas-de-todo-o-mundo/

Uberaba receberá 400 mulheres de negócios

Cerca de 400 mulheres de negócios de diferentes regiões do país e do exterior devem passar por Uberaba entre os dias 19 e 22 de novembro para participar da Convenção Nacional da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil (BPW). O evento terá programação voltada a negócios, capacitação, conexões e troca de experiências. A convenção é realizada anualmente em uma cidade que possui uma unidade da BPW. Em 2026, Uberaba foi escolhida para sediar o encontro. A confirmação ocorreu durante a posse da nova diretoria nacional da entidade, realizada no município em fevereiro. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/cidade/uberaba-recebera-400-mulheres-de-negocios-e-palestra-show-de-roberta-miranda-1.669241