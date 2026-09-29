COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Sete meses depois, encosta em JF segue sem solução

Sete meses após a encosta abaixo do talude de contenção na Região Leste de Juiz de Fora voltar a ceder e os impactos do deslizamento de 23 de fevereiro ainda permanecem no terreno. Terra e destroços seguem no local, um dos quatro automóveis atingidos continua soterrado, e a família permanece fora de casa, sem previsão de quando poderá retornar. A situação se arrasta enquanto Juiz de Fora se aproxima de um novo período de chuvas intensas. A Prefeitura informou aos moradores que pretende executar uma nova contenção na parte inferior do talude. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/29-09-2026/sete-meses-apos-novo-deslizamento-encosta-no-vitorino-braga-segue-sem-solucao.html

Ipatinga apresenta balanço na saúde

Na segunda-feira (28), técnicos da Secretaria de Saúde do município de Ipatinga apresentaram, em audiência pública, a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2026. O debate ocorre em cumprimento à legislação e tem como objetivo prestar contas à sociedade e aos vereadores membros da Comissão Permanente de Saúde. Conforme os números apresentados, entre maio e agosto, as despesas da Saúde somaram R$ 247,8 milhões. Desse montante, R$ 110,7 milhões tiveram origem municipal, R$ 109,4 milhões vieram da União e R$ 27,8 milhões, do Estado. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/saude/saude-de-ipatinga-apresenta-balanco-do-2o-quadrimestre-com-r-2478-milhoes-em-despesas/

Patrocínio é a 10ª em qualidade de saúde

Patrocínio ocupa a 10ª posição nacional no pilar Qualidade da Saúde do Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O resultado considera 423 municípios brasileiros e coloca Patrocínio também na 5ª posição no Sudeste e na 2ª colocação em Minas Gerais. Na área da saúde, o ranking considera indicadores relacionados ao acesso e à qualidade dos serviços, permitindo avaliar diferentes aspectos dos resultados da assistência oferecida à população. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/patrocinio-alcanca-10a-posicao-nacional-em-qualidade-de-saude-entre-423-municipios-avaliados

Projeto proíbe músicas impróprias nas escolas

A Câmara de Santos Dumont aprovou na última semana o Projeto de Lei que dispõe sobre a vedação da execução de músicas com conteúdo impróprio nas escolas da rede municipal de ensino. De acordo com o texto da matéria, fica vedado, no ambiente escolar da rede pública municipal, músicas impróprias de natureza sexual explicita ou que estimule a sexualização precoce; apologia ao crime; à violência ou ao uso de drogas ilegais; também incentivo a agressividade ou a prática de atos violentos entre outros. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=703114

Serra dos Aimorés ganha ação contra Suzano

A Suzano sofreu mais uma derrota na Justiça em uma disputa envolvendo o Município de Serra dos Aimorés. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido da empresa para suspender as determinações impostas pela primeira instância no processo que envolve as condições da Rua Rio Abaeté, pois o tráfego pesado tem causado transtorno aos moradores. Com o indeferimento do efeito suspensivo, continuam valendo as obrigações determinadas anteriormente pela Justiça, entre elas medidas relacionadas à segurança da via, controle do tráfego e reparos e sinalização em pontos de drenagem considerados de risco. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/serra-dos-aimores-ganha-mais-um-round-contra-a-gigante-suzano

Tarifa Zero amplia atendimento em Mariana

O programa Tarifa Zero passou a contar com viagens gratuitas aos finais de semana em Mariana. A ampliação do serviço começou no sábado (26) e beneficia moradores de Vargem e de comunidades próximas, como Serra do Carmo, Pombal e Palmital. A nova operação estabelece horários específicos para os dois dias: aos sábados, o ônibus deixa Vargem às 7h, com retorno de Mariana às 15h30; aos domingos, o percurso é realizado no sentido contrário, com saída de Mariana às 7h e retorno de Vargem às 16h. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/tarifa-zero-amplia-atendimento-e-beneficia-comunidades-de-mariana-aos-fins-de-semana/