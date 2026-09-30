Flávio Roscoe defende gestão baseada em resultados e apresenta propostas para Minas Gerais

Em entrevista ao SINDIJORI, candidato do PL ao Governo de Minas falou sobre trajetória empresarial, desburocratização, educação e segurança pública

O candidato do PL ao Governo de Minas Gerais, Flávio Roscoe, apresentou propostas para a administração estadual e defendeu sua experiência como gestor durante entrevista concedida ao SINDIJORI, em 25 de setembro. Empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Roscoe disputa pela primeira vez um cargo eletivo.

Na entrevista, o candidato respondeu a perguntas sobre sua trajetória profissional, posicionamento político, redução da burocracia estadual, gestão da educação e propostas para a segurança pública.

Confira a entrevista completa

Para conferir todas as perguntas e respostas de Flávio Roscoe ao SINDIJORI na íntegra, [clique aqui].

Experiência na gestão

Ao falar sobre sua experiência profissional e a primeira disputa por um cargo eletivo, Roscoe afirmou que pretende levar para o Governo de Minas práticas de gestão adotadas durante sua passagem pela FIEMG.

Segundo o candidato, quando assumiu a Federação encontrou uma entidade endividada. Roscoe afirmou que, durante sua gestão, foram quitadas as dívidas acumuladas e construída uma capacidade de investimento que atualmente chega a cerca de R$ 3,5 bilhões em caixa.

De acordo com ele, entre 2018 e 2026, foram investidos mais de R$ 1,3 bilhão em infraestrutura, tecnologia e educação, além da ampliação da rede SESI e SENAI.

“Eu não venho da política profissional. Venho do trabalho, comecei no chão de fábrica. Sei o que é administrar, fazer escolhas e responder pelos resultados.”

Para Roscoe, a experiência pode ser aplicada à administração estadual.

“Gestão, para mim, é isso: gastar melhor para entregar mais. Tenho certeza que podemos aplicar isso na administração do Estado, com muita responsabilidade com o dinheiro do cidadão mineiro. Menos discurso, mais entrega.”

Alinhamento político

Questionado sobre a presença de diferentes candidatos identificados com a direita na disputa pelo Governo de Minas, Roscoe afirmou que considera sua candidatura alinhada aos princípios desse campo político.

Segundo ele, seu nome foi indicado por Flávio Bolsonaro e escolhido entre diferentes opções por seu histórico como gestor e pelo trabalho relacionado ao desenvolvimento de Minas Gerais.

“Meu nome foi escolhido entre várias opções pelo meu histórico de gestor e de comprometimento com o desenvolvimento de Minas Gerais. Além disso, nossa candidatura é a única 100% alinhada com os princípios da direita, sem coligações com partidos e candidatos que tenham histórico duvidoso, de apoios que mudam de lado conforme a conveniência. Estamos todos do mesmo lado e unidos para vencer essas eleições.”

Proposta para “destravar” Minas

Um dos principais pilares apresentados pela campanha de Roscoe é a proposta de “destravar o Estado”. Segundo o candidato, Minas Gerais possui normas que dificultam o desenvolvimento e permitem interpretações que podem gerar irregularidades.

A proposta apresentada prevê iniciar, nos primeiros 90 dias de governo, uma revisão da burocracia estadual e editar mais de 300 decretos e portarias com o objetivo de simplificar procedimentos.

“Destravar Minas é tirar do caminho as regras que impedem quem quer trabalhar, produzir e investir.”

Roscoe afirma que a revisão inicial não demandaria novos recursos públicos e defende que a atração de investimentos e o fortalecimento da economia podem ampliar a arrecadação sem aumento de impostos.

“Com mais investimentos e uma economia mais forte, a arrecadação cresce sem aumentar impostos. É assim que vamos ter mais recursos para infraestrutura, segurança e valorização dos servidores.”

Modelo de gestão para a educação

Na área da educação, Roscoe afirmou que pretende aplicar na rede estadual práticas de gestão utilizadas no SESI e no SENAI durante sua passagem pela FIEMG.

Segundo o candidato, entre 2017 e 2025, as matrículas do SESI passaram de 25 mil para 42 mil, enquanto o SENAI alcançou 250 mil matrículas em 2025.

A proposta apresentada inclui formação de diretores, investimento na formação continuada dos professores e acompanhamento de indicadores como frequência, desempenho e evasão escolar.

“Vamos formar diretores, investir na formação continuada dos professores e acompanhar frequência, desempenho e evasão para agir antes que o aluno fique para trás. Com esses dados, também poderemos detectar as escolas que estão com problemas e intervir com agilidade.”

Roscoe também propõe ampliar o ensino técnico ligado às vocações de cada região e o ensino em tempo integral nos locais onde há maior abandono escolar.

Segurança pública e combate ao crime

Na segurança pública, Roscoe defendeu uma política de “tolerância zero” contra a criminalidade. Entre as medidas apresentadas estão a recomposição dos efetivos das forças de segurança, começando pela Polícia Civil, além de investimentos em estrutura, treinamento e valorização dos profissionais.

O candidato também propõe assistência jurídica fornecida pelo Estado aos policiais para dar suporte aos profissionais no exercício de suas funções.

“Quando falo em tolerância zero, falo em dar ao Estado condições de proteger quem trabalha e enfrentar quem escolhe o crime. Isso começa com policiais nas ruas, estrutura, treinamento e respaldo para agir dentro da lei.”

Outra frente apresentada é a criação de centros regionais de inteligência, com integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e sistema prisional.

“As informações precisam circular para antecipar crimes, localizar responsáveis e desarticular as organizações criminosas, inclusive atingindo seu patrimônio.”

Roscoe também apresentou a proposta denominada “Cinturão de Minas”, que prevê patrulhamento permanente nos corredores de entrada do estado, leitura automática de placas, videomonitoramento e troca de informações com estados vizinhos e forças federais.

Segundo o candidato, a medida considera o fato de Minas Gerais fazer divisa com seis estados e o Distrito Federal.

Sistema prisional e proteção às mulheres

Na área prisional, Roscoe defendeu a construção e requalificação de vagas, medidas para enfrentar a superlotação e ampliação das oportunidades de trabalho e estudo durante a execução penal, com o objetivo de reduzir a reincidência.

O candidato também incluiu entre suas propostas para a segurança pública o monitoramento eletrônico de agressores submetidos a medidas protetivas, além da integração entre delegacias, Justiça e sistema prisional para identificar situações de escalada da violência contra a mulher.

“Fiscalizar o agressor é responsabilidade do Estado, não da vítima.”

Ao tratar das medidas previstas para a segurança pública, Roscoe afirmou:

“Entre o criminoso e o cidadão que trabalha, meu governo estará do lado da população de bem.”