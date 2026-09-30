COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Ipatinga receberá investimento de R$ 1,7 bilhão

A Usiminas iniciou uma nova etapa de investimentos no Centro Industrial de Ipatinga. A empresa começou a mobilização para a reconstrução da Bateria 4 da Coqueria 2, em um projeto estimado em R$ 1,7 bilhão, com conclusão e início da operação previstos para 2029. A obra prevê a demolição da estrutura atual e a construção de uma nova bateria, equipada com tecnologias atualizadas. Segundo a Usiminas, aproximadamente 800 empregos deverão ser gerados durante a execução do projeto. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/6145/usiminas-inicia-projeto-de-r-1-7-bilhao-em-ipatinga

Colheita de café chega a 99,4% da área

A colheita de café chegou a 99,4% entre os cooperados da Cooxupé até o dia 25 de setembro. O dado consta no último boletim da safra divulgado pela cooperativa neste ano, encerrando o acompanhamento semanal dos trabalhos no campo. Ao longo do período da safra, a Cooxupé acompanhou a evolução no Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de Minas e Média Mogiana do estado de São Paulo. A cooperativa conta com mais de 22 mil cafeicultores associados e está presente em mais de 370 municípios. (Jornal da Região)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/ultimo-boletim-da-cooxupe-aponta-994-da-colheita-de-cafe?shem=aimgspe,

Surto de sarna preocupa moradores no Sul

O aumento de casos de sarna humana em uma creche de Andradas assusta moradores, pais de alunos e administradores municipais. A unidade, chamada Creche Nara Pioli, também conhecida como Centro Municipal de Educação Infantil ou Creche do Jardim Mirante, registrou 11 casos confirmados da doença. Após a confirmação, a creche passou por desinfecção e segue sendo monitorada pela Vigilância Sanitária. As atividades haviam sido suspensas há três dias como medida de segurança e para contenção do surto. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/surto-de-sarna-humana-em-creche-de-andradas-assusta-moradores-e-autoridades

UTI da Santa Casa recebe reconhecimentos

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto da Santa Casa de Misericórdia de Passos recebeu dois importantes reconhecimentos concedidos pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e pela Epimed: Indicadores de Qualidade e Desempenho e UTI Eficiente. As certificações reconhecem unidades que apresentam resultados de destaque em indicadores relacionados à qualidade da assistência, desempenho, gestão de recursos, desfechos clínicos e segurança do cuidado oferecido aos pacientes. (Observo)

https://www.observo.com.br/uti-da-santa-casa-de-passos-recebe-dois-reconhecimentos-da-amib-e-epimed

Parceria Senac certificou mais de mil nas Apac’s

Há mais de dez anos, o Senac em Minas mantém parceria com as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs) para ampliar o acesso à educação profissional e contribuir para a reinserção social de recuperandos e recuperandas. Com a criação do Programa Senac+, a iniciativa foi ampliada para diferentes regiões do estado. Em Minas Gerais, a parceria já resultou na emissão de mais de 10 mil certificados em 39 municípios. No Leste de Minas, por meio do Senac em Ipatinga, desde 2025 foram geradas mais de 150 oportunidades de formação nas APACs de Guanhães, Inhapim e Santa Maria do Suaçuí. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/regional/parceria-entre-senac-e-apacs-ja-soma-mais-de-10-mil-certificados-em-39-municipios-mineiros/

Justiça determina multa para mineradora

A Justiça de Minas Gerais reconheceu o descumprimento, pela Sigma Mineração S.A., de uma decisão liminar que estabeleceu medidas de proteção para comunidades localizadas no entorno do empreendimento Grota do Cirilo, entre os municípios de Araçuaí e Itinga, no Vale do Jequitinhonha. A decisão foi proferida nesta segunda-feira (28), pela 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais de Araçuaí, e acolheu requerimentos apresentados pelo Ministério Público de Minas Gerais (Gazeta Norte Mineira).

https://gazetanm.com.br/justica-determina-multa-a-sigma-por-descumprir-decisao-sobre-comunidades/

Abadia incentiva empreendedorismo

A Prefeitura de Abadia dos Dourados tem ampliado as ações de incentivo ao empreendedorismo no município e, em parceria com o Sebrae Minas, promoveu uma capacitação voltada a pessoas que já possuem um negócio ou que pretendem iniciar uma atividade empreendedora. A iniciativa teve como objetivo oferecer informações e orientações práticas para auxiliar os participantes em diferentes etapas da criação e administração de uma empresa. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/prefeitura-de-abadia-dos-dourados-incentiva-novos-negocios-com-apoio-do-sebrae/