O ex-senador e ex-presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco assumiu, nesta quarta-feira (30), o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e afirmou, em seu primeiro pronunciamento na Corte, que a manutenção do diálogo entre as instituições as fortalece para atender os anseios do povo brasileiro.

“Acredito que o diálogo institucional não enfraquece as instituições, ele as fortalece. O cidadão brasileiro espera do Estado probidade e respeito à lei. Espera também que as políticas públicas funcionem, que os serviços sejam prestados e que os recursos públicos produzam resultados aos cidadãos”, afirmou.

Pacheco ocupa a vaga deixada por Bruno Dantas. O recém-empossado ministro Rodrigo Pacheco ressaltou a consciência da responsabilidade constitucional do cargo e destacou o papel do controle externo na proteção dos recursos públicos e na avaliação dos resultados das políticas públicas.

Durante a cerimônia, o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, evidenciou a experiência acumulada por Pacheco no Legislativo e afirmou que essa trajetória poderá contribuir para o trabalho do Tribunal. “A experiência parlamentar dá uma compreensão muito concreta sobre como as decisões públicas são construídas, sobre as dificuldades da execução das políticas públicas e sobre o funcionamento das relações entre Poderes”, disse.

O ministro Antonio Anastasia, por sua vez, declarou que a chegada de Pacheco ao tribunal traz a “experiência de Pacheco na construção de consensos e no diálogo institucional ao longo da carreira política". Recebemos sobretudo uma pessoa que conhece por dentro o que é transformar decisões públicas em resultados”, declarou.

Prestígio

Participaram da cerimônia o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Cristiano Zanin; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão; além do ministro do STJ Benedito Gonçalves; o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho; e a procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU, Cristina Machado da Costa e Silva.