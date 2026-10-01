Evento da OAB-MG será realizado de 4 a 6 de novembro e reunirá profissionais de todo o estado para discutir os desafios e as transformações da advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG) realiza, de 4 a 6 de novembro de 2026, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, a 19ª Conferência Mineira da Advocacia. Com o tema “Voz e Valor: União e Avanço. Força e Presença da OAB-MG”, o evento reunirá profissionais de diferentes regiões do estado para uma programação voltada à atualização, à integração da classe e ao debate sobre os desafios e as transformações que devem impactar o exercício da advocacia nos próximos anos.

Considerada um dos principais encontros da advocacia mineira, a Conferência terá quatro palcos simultâneos, duas palestras magnas, 40 painéis, 120 palestrantes e duas salas de oficinas.

A programação também contará com espaço para lançamento de livros, estandes e área de alimentação, além de atividades voltadas ao networking e à troca de experiências entre profissionais de diferentes gerações e áreas de atuação.

Para o presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun, a Conferência desempenha papel estratégico na integração e no fortalecimento da advocacia no estado.

“A 19ª Conferência Mineira da Advocacia é um dos momentos mais importantes de integração, atualização e fortalecimento da advocacia de Minas Gerais. Iremos reunir, em Poços de Caldas, profissionais de todas as regiões do estado para discutir os desafios que estão diante da profissão, compartilhar conhecimento e pensar, de forma coletiva, os caminhos da advocacia para os próximos anos”, afirma.

Tecnologia e inteligência artificial entram no centro dos debates

Entre os assuntos que estarão em pauta estão os desafios da advocacia contemporânea, as novas tecnologias, a inteligência artificial, as mudanças no mercado jurídico, as prerrogativas profissionais, o fortalecimento institucional da OAB e a atuação da advocacia na defesa da cidadania e do Estado Democrático de Direito.

A inteligência artificial terá espaço de destaque entre as transformações que já afetam a rotina dos profissionais. De acordo com Chalfun, a tecnologia deixou de ser uma discussão restrita ao futuro e passou a integrar o cotidiano dos escritórios e da prestação de serviços jurídicos.

O avanço das ferramentas de inteligência artificial pode proporcionar ganhos de eficiência, mas também impõe novos desafios relacionados à responsabilidade e à forma como essas tecnologias são incorporadas à atividade profissional.

A Conferência pretende colocar essas questões em debate, contribuindo para que a advocacia acompanhe as mudanças sem perder de vista os princípios que orientam o exercício da profissão.

Outro eixo será a transformação do sistema de Justiça. A programação deverá abordar caminhos para uma prestação jurisdicional mais eficiente, transparente e próxima da sociedade, conciliando inovação e modernização com a preservação das garantias constitucionais e das prerrogativas indispensáveis ao exercício da advocacia.

Advocacia e democracia

A relação entre advocacia e democracia também terá destaque na programação. A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), participará de uma das palestras magnas, com abordagem sobre advocacia e democracia.

A participação reforça o caráter institucional da Conferência e amplia o debate sobre o papel dos profissionais do Direito na preservação da democracia e do Estado de Direito.

Para a OAB-MG, a programação foi estruturada para ir além de uma agenda exclusivamente acadêmica. A proposta é criar um espaço para discutir mudanças concretas que interferem no cotidiano dos profissionais e, ao mesmo tempo, antecipar debates sobre os rumos da profissão.

O encontro será realizado no CENACON – Centro Nacional de Convenções de Poços de Caldas, que receberá a programação durante os três dias de evento.

Programação também terá shows e confraternização

Além dos debates e das atividades de formação, a Conferência contará com momentos de confraternização e entretenimento.

No palco principal, estão previstos shows de Thiago Martins, com repertório de samba e pagode, e da dupla sertaneja João Bosco & Vinícius. Na área de estandes, a programação musical ficará por conta da dupla sertaneja Canastra.

Inscrições abertas

A Conferência é voltada principalmente para a advocacia mineira, mas também busca reunir estudantes, profissionais de diferentes áreas e integrantes da comunidade jurídica, promovendo a troca de experiências e a formação.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas pela plataforma oficial da OAB-MG.

Para conferir a programação, obter mais informações e realizar a inscrição, acesse: www.oabmg.org.br/conferencia2026